Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι αναμένει «κάποια πρόοδο» στο ουκρανικό κατά τις συνομιλίες που προβλέπεται να διεξαχθούν τη Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ένας από τους δύο διαπραγματευτές που θα στείλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τις συζητήσεις αυτές ανάμεσα στους Ουκρανούς και τους Αμερικανούς από τη μία πλευρά, και τη Ρωσία και τους Αμερικανούς από την άλλη, θα καταβληθεί προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εμπολέμων για κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις με στόχο τις ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών έπειτα από τρία χρόνια πολέμου που προκάλεσαν δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Η Ουκρανία, υπό την πίεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι εξακολουθεί να είναι «έτοιμη» ακόμη και για πλήρη κατάπαυση του πυρός, επιλογή η οποία δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί προσώρας για τον Πούτιν όσο οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται στο ρωσικό έδαφος, στη συνοριακή περιφέρεια Κουρσκ.

«Ελπίζουμε να πραγματοποιήσουμε τουλάχιστον κάποια πρόοδο», δήλωσε σήμερα ο Γκριγκόρι Καράσιν στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda.

«Το σκεπτικό του Σεργκέι Ορεστόβιτς (Μπεσέντα, του άλλου διαπραγματευτή) και το δικό μου είναι μαχητικό και εποικοδομητικό», πρόσθεσε, την παραμονή της αναχώρησής τους για τη Σαουδική Αραβία, όπου οι δύο διαπραγματευτές θα πάνε «με πρόθεση να προσπαθήσουν να επιλύσουν τουλάχιστον ένα πρόβλημα».

Ο Σεργκέι Μπεσέντα είναι από την πλευρά του στέλεχος των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, της FSB, σε αντίθεση με τους Ρώσους απεσταλμένους στις πρώτες ρωσοαμερικανικές συζητήσεις στη Σαουδική Αραβία στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν ο πολύπειρος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε ηγηθεί της αντιπροσωπείας που έφθασε από τη Μόσχα.

Την Παρασκευή, Ουκρανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, εξήγησε πως το Κίεβο ελπίζει κατά τις συζητήσεις της Δευτέρας, σε «τουλάχιστον» μία συμφωνία για μερική κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, στις υποδομές και στη Μαύρη Θάλασσα.

Προκειμένου να ωθήσει προς μια διευρυμένη εκεχειρία -που θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν υπό την πίεση των Αμερικανών- το Κίεβο επέλεξε να στείλει τον υπουργό Άμυνας, τον Ρούστεμ Ουμέροφ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που διευκρίνισε πως η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι «έτοιμη για μια γενική κατάπαυση του πυρός».

Από την πλευρά της, η Μόσχα δηλώνει πως έχει συμφωνήσει σε αυτή τη φάση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο για μια παύση στη στοχοθέτηση ενεργειακών υποδομών, μακράν της γενικής αναστολής των εχθροπραξιών για 30 ημέρες για την οποία ωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ρωσική πλευρά θα θελήσουν να επιβάλουν τις «αποχρώσεις» για τις οποίες μίλησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την εφαρμογή ενός μορατόριουμ και τον έλεγχό του, με τον αρχηγό του ρωσικού κράτους να λέει πως φοβάται μήπως η Ουκρανία χρησιμοποιήσει την εκεχειρία προκειμένου να στρατολογήσει και άλλους στρατιώτες και να παραλάβει νέα δυτικά όπλα.

Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί εξηγούν ότι οι συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία πρέπει ως εκ τούτου να επικεντρωθούν στις «τεχνικές πλευρές μιας προσωρινής μερικής παύσης των μαχών: ποιες εγκαταστάσεις, πώς θα ελεγχθεί η κατάπαυση του πυρός, ποια όπλα;».

Παράλληλα με τις εντατικές διπλωματικές συζητήσεις, η Ρωσία εξακολουθεί να επιτίθεται σε πόλεις και χωριά της γειτονικής της χώρας, όπως καθημερινά εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, με τον στρατό του Κιέβου να απαντά προσπαθώντας να πλήξει το ρωσικό έδαφος ώστε να πλήξει την υλικοτεχνική υποστήριξη των δυνάμεων της Μόσχας.

Ρωσικό πλήγμα με drones το βράδυ της Παρασκευής σκότωσε τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων μία 14χρονη έφηβη, στη νότια περιφέρεια Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης είδε διασώστες να ερευνούν τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου, ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό.

Άλλοι δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος εννέα μηνών, τραυματίστηκαν στις επιθέσεις που είχαν στόχο αυτή την περιοχή, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έθεσε στο στόχαστρο τη Ρωσία με επιθέσεις drones στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άνθρωποι, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Εξάλλου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε, κοντά στη γραμμή του μετώπου, τους στρατιώτες που υπερασπίζονται το Ποκρόφσκ, μια πόλη στρατηγικής σημασίας στην ανατολική Ουκρανία την οποία προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλάβει η Ρωσία.

