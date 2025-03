Ένα νεαρό αγόρι που κατηγορήθηκε για τους θανάτους της μητέρας και της αδελφής του, αποκαλύπτει την φρικτή κακοποίηση που υπέστη από τους συγγενείς του, παρόλο που είναι αθώος.

Ο Μαρντός ήταν μόλις 12 ετών όταν μετακόμισε στο βόρειο Λονδίνο από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μετά τον θάνατο της μητέρας του κατά τη διάρκεια της γέννας της αδελφής του, η οποία επίσης πέθανε.

Όσα ακολούθησαν έγιναν εφιάλτης.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο Μαρντός, που θρηνούσε για την απώλεια της μητέρας του και ονειρευόταν να παίξει για την αγαπημένη του ομάδα, την Άρσεναλ, κατηγορήθηκε ότι ήταν «υπηρέτης του Σατανά» και ότι υπεύθυνο για αυτό ήταν το «Κιντόκι».

Τον έκλεισαν στο δωμάτιό του χωρίς να του επιτρέπουν να φάει ή να πάει στην τουαλέτα.

«Είναι δύσκολο να ζεις σε έναν κόσμο όπου όλοι σε μισούν», είπε ο Μαρντός στην εκπομπή του Sky News.

«Είχα όλους αυτούς τους ανθρώπους εναντίον μου. Ήμουν μόνος μου. Κάπως ήξερα ότι έπρεπε να πολεμήσω… αλλά φοβόμουν για τη ζωή μου», είπε.

Η ιστορία του Μαρντός έχει καταγραφεί στην ταινία Kindoki Witch Boy, η οποία σκηνοθετήθηκε από την βραβευμένη με BAFTA Πένι Γουλκοκ.

Η ταινία είναι ανατριχιαστική και εξετάζει το «κιντόκι», τον όρο για τη μαγεία ή τις μάγισσες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο Μαρντός απομακρύνθηκε από το σχολείο καθώς αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες εξορκισμού των «κακών πνευμάτων».

Σε μια σκηνή της ταινίας, ένας παθιασμένος ιερέας λέει σε μια λειτουργία: «Το κιντόκι τρώει ανθρώπους… Τρέφεται με ανθρώπινη σάρκα».

Στη συνέχεια, η ταινία απεικονίζει τον νεαρό Μαρντός, τώρα 33 ετών, να γίνεται στόχος στην εκκλησία, όταν ο ιερέας λέει στους συγγενείς του: «Ο Σατανάς είναι πάνω σας και πάνω στην οικογένειά σας».

Κοιτάζοντας τον ανήσυχο Μαρντός, λέει: «Είναι ένα αγόρι».

Ο Μαρντός στέκεται απέναντί του και ο ιερέας του λέει: «Είσαι κατειλημμένος. Υπάρχει ένα πνεύμα μέσα σου. Μην λες ψέματα».

Ο Μαρντός θυμάται κάποια από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και, μιλώντας στην εκπομπή Heard and Not Seen της Barnardo’s το 2020, δήλωσε: «Ο θείος μου, που έπινε πολύ, ήρθε στο δωμάτιο που μοιραζόμασταν όλοι μαζί. Έπινε, έβγαινε και έλεγε άσχημα πράγματα».

Στην ίδια εκπομπή, ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου FGM, Λίθεν Μπάρθολιου, εξήγησε πώς το «κιντόκι» μπορεί να συνδεθεί με τη «δυστυχία» μέσα στην οικογένεια – καθώς τα μέλη της οικογένειας στοχοποιούν ένα παιδί και το κατηγορούν για μαγεία όταν πιστεύουν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς.

Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά που θεωρούνται «μη φυσιολογικά», όπως τα παιδιά με αναπηρίες, τα παιδιά που κάνουν ενούρηση ή τα παιδιά που γεννιούνται με έμβρυο σε ανάποδη θέση – κατηγορούνται για μάγια.

«Αν πιστεύεις ότι το παιδί σου είναι κατειλημμένο ή ότι είναι μάγος και έχει την ικανότητα να βλάψει τους ανθρώπους… θα θέλεις να κάνεις πράγματα για να προστατευτείς εσύ και η οικογένειά σου», εξήγησε.

Οι υποψίες των οικογενειών συχνά ενισχύονται από ιερείς της κοινότητας, οι οποίοι προειδοποιούν τις οικογένειες για μάγισσες στην οικογένειά τους και προσφέρουν την υποστήριξή τους για να εξορκίσουν τα κακά πνεύματα, κάτι που ο Μαρντός ισχυρίζεται ότι συνέβη στην περίπτωσή του.

Σε άλλη σκηνή της ταινίας, τα τρομαγμένα μέλη της οικογένειας του Μαρντός παρακολουθούν, καθώς ο ιερέας του λέει ότι είναι «κιντόκι», ξεκινώντας έτσι την απομόνωση και την κακοποίηση του νεαρού αγοριού, το οποίο ακόμη πενθεί για τη μητέρα του.

Όταν η οικογένειά του προσπαθεί να τον απαλλάξει από τα «κακά πνεύματα», τον κλείνουν στο δωμάτιό του και δεν του επιτρέπουν να βγει ούτε για να φάει ή να πάει στην τουαλέτα, οδηγώντας τον να ουρήσει στο χαλί από απόγνωση σε μια σκηνή.

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης μια ανατριχιαστική σκηνή, βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες του Μαρντός, όπου εξορκίζεται από τον ιερέα και πιέζεται να παραδεχτεί ότι είναι μάγος.

Το αγόρι, περιτριγυρισμένο από ενήλικες που του φωνάζουν να παραδεχτεί τις δυνάμεις του, ξεσπά σε δάκρυα πριν τελικά συμφωνήσει: «Εντάξει, είμαι μάγος».

Ο Μαρντός έχει δηλώσει ότι υπέφερε από εφιάλτες και άκουγε φωνές μετά την κατηγορία ότι είναι «κιντόκι», μέχρι που πίστεψε ο ίδιος ότι είχε καταληφθεί από πνεύματα.

Μιλώντας στην εφημερίδα Telegraph για τα παιδικά του χρόνια, ανακάλεσε μια άλλη σκηνή στην ταινία, η οποία λέει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή του.

Στην ταινία, ο ιερέας λέει στον Μαρντός ότι ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους της μητέρας και της αδελφής του, καθώς «έδωσε τα σώματά τους στα κακά πνεύματα που τον κατείχαν».

«Ο ιερέας είπε, “Ξέρεις τι συνέβη με τη μαμά σου;” Και εγώ είπα “Τι λες;” Είπε, “Εσύ τους έκανες να υποφέρουν”», ανέφερε.

Η ιστορία του Μαρντός παραλληλίζεται με την φρικτή υπόθεση κακοποίησης της Βικτόρια Κλιμπιέ, της οποίας ο φόνος συγκλόνισε τη χώρα το 2000 και οδήγησε σε αναμόρφωση των νόμων προστασίας των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.