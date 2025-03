«Παράθυρο» για την «πλήρη και άνευ όρων παράδοση» των περικυκλωμένων Ουκρανών στρατιωτών που έχουν εγκλωβιστει στο Κουρσκ ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Κρεμλίνο, λίγες ώρες μετά τη σχετική δήλωση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας παράλληλα ότι η πρόταση ισχύει ακόμα «αλλά εκπνέει γρήγορα».

Προηγουμένως, ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι η προθεσμία παράδοσης είχε οριστεί για τις 8πμ σήμερα Σάββατο, ώρα Μόσχας, αλλά προφανώς έχει παραταθεί σιωπηλά αφού δεν ανακοινώθηκε επίσημα η λήξη της.

Putin demanded that Ukraine order troops to surrender in the Kursk region, in response to President Trump's plea to spare thousands of Ukrainian troops (translation via AP) Taste of Victory over West will be Sweet for Russians after losing the bitter Cold War pic.twitter.com/QJIU4HBpCL

Έως και 7.000 Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται περικυκλωμένοι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, όπως ανέφερε ο απόστρατος Ουκρανός συνταγματάρχης Γκράμπσκι.

Όπως αναφέρουν κανάλια ενημέρωσης στο Τelegram, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, δεν είχαν δοθεί οδηγίες σ’ αυτούς από το ουκρανικό Επιτελείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεγάλος αριθμός ουκρανών στρατιωτών -περίπου 480- παραδόθηκαν τη νύχτα κατά μόνας και όχι μαζικά.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ρωσικά στρατεύματα μετέφεραν αμάχους που είχαν παραμείνει στη Σούτζα, έξω από την πόλη σε πιο ασφαλείς περιοχές – κάτι που ίσως προμηνύει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον ουκρανικών ομάδων στρατιωτών που παραμένουν μέσα στον οικιστικό ιστό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν είχε δηλώσει ως επιλογή των περικυκλωμένων Ουκρανικών δυνάμεων πως «είτε θα καταθέσουν τα όπλα και θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, αλλά ζωντανοί, είτε θα εξοντωθούν χωρίς έλεος».

Πάντως, νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου εξακολουθούν να μάχονται στην περιοχή του Κουρσκ και ότι δεν κινδυνεύουν με περικύκλωση.

Στην ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η κατάσταση στην ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ έχει σταθεροποιηθεί. Σημείωσε όμως ότι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα σύνορα της επαρχίας Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Η επιχείρηση των δυνάμεών μας στις καθορισμένες περιοχές της περιοχής του Κουρσκ συνεχίζεται. Οι μονάδες εκτελούν τα καθήκοντά τους ακριβώς όπως απαιτείται. Χάρη στις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Κουρσκ, σημαντικός αριθμός ρωσικών δυνάμεων αποσύρθηκε από άλλες κατευθύνσεις. Τα στρατεύματά μας συνεχίζουν να συγκρατούν ρωσικές και βορειοκορεατικές ομάδες στην περιοχή του Κουρσκ. Δεν υπάρχει περικύκλωση των στρατευμάτων μας» αναφέρει ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

