Περίπου 15.000 Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται παγιδευμένοι στην περιοχή του Κουρσκ μετά τη σφοδρή αντεπίθεση που έχουν εξαπολύσει από χθες το απόγευμα οι ρωσικές δυνάμεις, καθώς έχουν περικυκλωθεί, πολεμώντας πλέον «στα τυφλά».

Το Κίεβο αγωνίζεται απεγνωσμένα να διατηρήσει τις θέσεις του στη κατεχόμενη ρωσική περιοχή, χρησιμοποιώντας την ως μοχλό πίεσης για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο έλεγχος της Ουκρανίας σε αυτήν την περιοχή, την οποία είχε καταλάβει με τυμπανοκρουσίες τρόπο πέρυσι, αρχίζει να χάνεται παντελώς.

Even if everything said is true. (I highly doubt that)

What's the reality telling you. Kursk is about to fall spectacularly. Russian east advances were disrupted for a couple days because of the "counter offensive" but they've been repelled.



So how valuable are words vs reality.