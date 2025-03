Η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία τις δηλώσεις της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του ίδιου του αμερικανού προέδρου στο πλαίσιο των κολοσσιαίων αλλαγών που συντελούνται στις σχέσεις των ΗΠΑ με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στο Ράμσταϊν, της νοτιοδυτικής Γερμανίας, οι κάτοικοι κυριολεκτικά αγωνιούν.

Το μέλλον της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι πλέον υπό πλήρη επανεξέταση από τη νέα κυβέρνηση, και μία πιθανή αποχώρηση της υπερδύναμης από την νατοϊκή αεροπορική βάση, θα ισοδυναμούσε με καταστροφή για την τοπική -και όχι μόνο- οικονομία.

Για δεκαετίες, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν συνηθίσει τον εκκωφαντικό θόρυβο των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά παράλληλα έχουν αναπτύξει στενούς οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τους περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους που ζουν εκεί σήμερα.

«Αυτοί είναι η οικονομία εδώ», λέει ο Αντρέας Χάουσμαν, ιδιοκτήτης του Hotel America, όπου υπολογίζει ότι τα δύο τρίτα των πελατών του προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

6/ During his first term, Trump had already initiated the withdrawal of 12,000 troops from Germany, where the US had several major military installations, including Ramstein Air Base, the headquarters of US European Command, but this move was blocked by Joe Biden after coming to… pic.twitter.com/iPuy8gVKb7

«Κάθε τεχνίτης, κάθε υδραυλικός, κάθε εταιρεία βαφής, κάθε μικρή επιχείρηση, ακόμη και φούρνοι, εταιρείες ταξί – όλοι εξαρτώνται έμμεσα από την αεροπορική βάση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Αν αποχωρήσουν από εδώ, η κοινωνία μας θα καταρρεύσει οικονομικά», προειδοποίησε.

Πολλοί Γερμανοί αισθάνονται ευγνωμοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, που βοήθησαν στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθιστώντας τη νεαρή γερμανική δημοκρατία στρατηγική τοποθεσία για τις βάσεις του Ψυχρού Πολέμου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Fortune, η αλλαγή στάσης της Ουάσινγκτον απέναντι στην Ευρώπη προκαλεί σοκ, ειδικά μετά τις προειδοποιήσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη επ’ αόριστον.

Ο Χάουσμαν παραδέχτηκε ότι ένιωσε σοκ βλέποντας τη διαμάχη στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αντιπαρατέθηκαν με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο, σαν να το είχαν φτιάξει με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο», σχολίασε, αν και συμφωνεί με την ανάγκη της διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

oh, good luck with that one. Going to cost many a million to recreate Ramstein Air Base in Orbánistan, where facilities are far less good, corruption and incompetence are rampant. And of course Orbánistan will know that at the latest in 12 years all that will only get reversed pic.twitter.com/g5IDqUmIyp