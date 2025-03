Σε μία σκηνή βγαλμένη από ριάλιτι, μια εξαγριωμένη σύζυγος από τη Βρετανία πιάνει στα «πράσα» τον ημίγυμνο σύζυγό της και επί 17 χρόνια σύντροφό της, στο πίσω μέρος του φορτηγού εργασίας του πατέρα του με την ερωμένη του.

Το βίντεο που κατέγραψε η έξαλλη μητέρα τεσσάρων παιδιών τη δείχνει να έρχεται αντιμέτωπη με τον σύζυγό της από το μπροστινό παράθυρο του οχήματος και να τον ρωτάει αν «τη γα…ε στο πίσω μέρος του φορτηγού».

Woman catches her husband with his pants down, cheating on her with his mistress in the back of his dad's work van.



The incident allegedly happened in Doncaster, England. The couple was together for 17 years, according to the Daily Mail.



