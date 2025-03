Οι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας δήλωσαν έτοιμοι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Πρόσθεσε ότι όλοι οι ηγέτες στη σύνοδο του Λονδίνου εξέφρασαν την επιθυμία οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρές.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Δύση πρέπει να αντισταθεί στον «εκβιασμό και την επιθετικότητα» της Ρωσίας, καλώντας για ενότητα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Αυτό θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ότι η Δύση δεν έχει καμία πρόθεση να υποκύψει στον εκβιασμό και την επιθετικότητά του», είπε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μιλούν με μία φωνή».

Απαντώντας, δε, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ντ. Τουσκ μίλησε για «ένα παράδοξο: 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζητούν από 300 εκατομμύρια Αμερικανούς να τους προστατεύσουν από 140 εκατομμύρια Ρώσους».

«Η λύση είναι απλή», πρόσθεσε ο Τουσκ. «Αν χρειάζεται να μετρήσουμε κάτι, θα πρέπει να βασιστούμε στον εαυτό μας. Γιατί η Ευρώπη είναι παγκόσμια δύναμη»

Arithmetic lessons from Donald Tusk, who remains a staunch supporter of Ukrainians



The Polish Prime Minister, speaking at the airport before departing for the London summit, stated:



"Ladies and gentlemen, this is a paradox! 500 million Europeans are asking 300 million Americans… pic.twitter.com/2sW82Dmio5