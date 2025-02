Ενώ οικογένειες και ταξιδιώτες προγραμματίζουν να επισκεφθούν τις παραλίες της Φλόριντα κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών, ένας ταξιδιώτης απευθύνει μια αυστηρή προειδοποίηση για ένα επικίνδυνο θαλάσσιο πλάσμα που ενδέχεται να ξεβραστεί στις ακτές.

Ένας λουόμενος ανακάλυψε ένα «απολύτως εντυπωσιακό» πλάσμα στον ωκεανό, το οποίο ήταν τόσο μικρό όσο ο αντίχειράς του, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Μαϊάμι πριν από μερικά χρόνια. Αγνοώντας τον κίνδυνο, ο ταξιδιώτης μάζεψε το μικροσκοπικό πλάσμα και το τοποθέτησε σε ένα κύπελλο από φελιζόλ με θαλασσινό νερό.

«Ο γιος μου κι εγώ περπατήσαμε μέχρι τους ναυαγοσώστες για να ρωτήσουμε αν γνώριζαν τι ήταν. Κανείς δεν ήξερε», ανέφερε ο ταξιδιώτης στην ομάδα «Things in Florida» στο Facebook. Αργότερα, ανακάλυψε πως επρόκειτο για έναν γλαύκο του Ατλαντικού (Glaucus atlanticus), γνωστό και ως «μπλε δράκο», ένα δηλητηριώδες θαλάσσιο πλάσμα.

Ευτυχώς, επέστρεψαν τον «μπλε δράκο» πίσω στον Ατλαντικό Ωκεανό χωρίς να υποστούν κάποιο τσίμπημα. Ο ταξιδιώτης πλέον προειδοποιεί τους άλλους λουόμενους να είναι προσεκτικοί με τους δηλητηριώδεις «μπλε δράκους», που επιπλέουν στην επιφάνεια του ωκεανού και τρέφονται με μέδουσες.

Οι «μπλε δράκοι» είναι δηλητηριώδεις και εμφανίζονται πιο συχνά στις παραλίες των ΗΠΑ την άνοιξη λόγω των νοτιοανατολικών ανέμων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Χρήστες του Facebook εντυπωσιάστηκαν από τη φωτογραφία του ταξιδιώτη, χαρακτηρίζοντας το πλάσμα «όμορφο» και «εξωγήινο». Κάποιοι αστειεύτηκαν ότι μοιάζει με Pokémon, ενώ άλλοι εξέφρασαν τον φόβο τους για το τσίμπημά του.

«Είσαι τυχερός που δεν σε τσίμπησε», σχολίασε ένας χρήστης. Ένας άλλος προειδοποίησε: «Αυτό το μικρό πλάσμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο. Το δηλητήριό του μπορεί να σε στείλει στο νοσοκομείο».

Κάποιος ανέφερε πως βρήκε έναν «μπλε δράκο» στο Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας το φθινόπωρο, αλλά ο σύζυγός της αναγνώρισε τον κίνδυνο και κανείς δεν το άγγιξε. Ένας άλλος είπε πως βρήκε ένα παρόμοιο πλάσμα σε παραλία του Τέξας και έμαθε χρόνια αργότερα πως ήταν δηλητηριώδες.

