Μια παντρεμένη δασκάλα από την Ιντιάνα των ΗΠΑ κατηγορείται ότι σεξουαλικά κακοποίησε πολλούς μαθητές και έστειλε άσεμνες φωτογραφίες με σεξουαλικά παιχνίδια, αλλά και με χορούς της σε στύλους στρίπερ, και στη συνέχεια απέδωσε την περίεργη αυτή συμπεριφορά της στην απώλεια 150 λιβρών βάρους, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η 31χρονη καθηγήτρια Μπρίτανι Φόρτινμπερι στα σχολεία της κοινότητας Eminence, κατηγορείται για πολλές σεξουαλικές παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις πολλές φορές με έναν 15χρονο μαθητή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε ακόμη θύματα, και πιθανώς έως και 10, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που απέκτησε το WRTV. Το αγόρι «είπε ότι ήταν παιδική κακοποίηση και ότι βρίσκεται εκεί για να μην κακοποιήσει περισσότερα παιδιά», ανέφεραν τα έγγραφα.

