Ο Έλον Μασκ ως «επιτελικός υπουργός» κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, έχει ξεκινήσει ένα μπαράζ εκκαθαρίσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα του ομοσπονδιακού κράτους χρησιμοποιώντας μάλιστα αμφιλεγόμενες πρακτικές, το οποίο όμως ενδέχεται να έχει σοβαρές παρενέργειες και στην οδική ασφάλεια, προς όφελος -μάλιστα- της αυτοκινητοβιομηχανίας του, Tesla.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, η ομάδα μείωσης κυβερνητικού κόστους που έχει συστήσει o εκκεντρικός μεγιστάνας, καταργεί θέσεις εργασίας στην υπηρεσία ασφάλειας των οχημάτων, η οποία, μεταξύ άλλων, ερευνά και περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων που αφορούν αυτοκίνητα Tesla.

Η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA), έχει περικόψει έναν «μέτριο» αριθμό θέσεων, σύμφωνα με δήλωση του οργανισμού. Ο Μασκ κατηγόρησε την NHTSA ότι εμποδίζει την πρόοδο της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης με τις έρευνες και τις ανακλήσεις της.

