Σε συνάντηση κορυφής στο Παρίσι καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, καθώς οι διπλωματικές κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία ανησυχούν την Ευρώπη.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ θα παραστεί σε μια συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών τη Δευτέρα μετά από πρόσκληση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Ευρώπη χρειάζεται άμεσα το δικό της σχέδιο δράσης σχετικά με την Ουκρανία και την ασφάλειά μας, αλλιώς άλλοι παγκόσμιοι παράγοντες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Και όχι απαραίτητα σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα. Αυτό το σχέδιο πρέπει να ετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πολωνός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose.