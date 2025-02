Ο 24χρονος Αφγανός Φαρχάντ Ν., ο οποίος οδήγησε σήμερα το πρωί το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος διαδηλωτών στο κέντρο του Μονάχου τραυματίζοντας 30 ανθρώπους, παρέμενε στην Γερμανία «απολύτως νόμιμα», διευκρίνισε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, ανασκευάζοντας προηγούμενες πληροφορίες. Ο Χέρμαν δήλωσε επίσης ότι ο συλληφθείς δεν είχε στο παρελθόν συλληφθεί για κλοπές.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, η παραμονή του δράστη στη Γερμανία μέχρι σήμερα ήταν απολύτως νόμιμη», δήλωσε ο Χέρμαν και πρόσθεσε ότι το αίτημά του για άσυλο είχε απορριφθεί, αργότερα ωστόσο «οι αρχές έκριναν ότι δεν μπορούσε να απελαθεί τότε και του επετράπη να συνεχίσει να παραμένει στη χώρα μας». Επιπλέον, ο βαυαρός υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι ο 24χρονος δεν είχε συλληφθεί για κλοπές, όπως ανέφεραν τα γερμανικά ΜΜΕ, αλλά είχε προσέλθει στην αστυνομία ως μάρτυρας για τέτοιες υποθέσεις, καθώς εργαζόταν ως ιδιωτικός ντετέκτιβ εμπορικού καταστήματος. Ο ύποπτος δεν είχε επίσης απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά ή οποιαδήποτε χρήση βίας.

Ο Γιοάχιμ Χέρμαν εξήγησε ότι ο Φαρχάντ Ν. έφθασε στην Γερμανία το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, με τη διαδικασία ασύλου του να ολοκληρώνεται το 2020, με απόρριψη του αιτήματος και ειδοποίηση να εγκαταλείψει τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Μονάχου όμως εξέδωσαν τον Απρίλιο του 2021 «άδεια ανοχής» και άδεια παραμονής τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Ο νεαρός φοίτησε στο σχολείο και ολοκλήρωσε επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία και στη συνέχεια εργάστηκε ως ντετέκτιβ για καταστήματα σε δύο εταιρίες ασφαλείας. «Για αυτό υπήρξε αρχικά μια παρεξήγηση, ακριβώς επειδή είχε εμφανιστεί σε αρκετές υποθέσεις κλοπής σε καταστήματα», δήλωσε ο κ. Χέρμαν, ανασκευάζοντας προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με το ιστορικό του δράστη της σημερινής επίθεσης.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ο δράστης έπεσε πάνω σε πλήθος συγκεντρωμένο στο κέντρο του Μονάχου, σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung.

Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς του Μονάχου.

