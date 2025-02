Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε νωρίτερα σήμερα σε συγκεντρωμένο πλήθος διαδηλωτών στο κέντρο του Μονάχου είναι ο Φαρχάντ Ν., γεννημένος το 2001 στην Καμπούλ, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel.

Ο 24χρονος φέρεται να έφθασε στη Γερμανία στο τέλος του 2016, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων έχει στο μεταξύ απορρίψει την αίτησή του για άσυλο. Ο Φαρχάντ Ν. είχε λάβει την λεγόμενη «άδεια ανοχής», με την οποία αναστέλλεται η απέλαση και για τελευταία φορά καταγράφηκε στο Μόναχο. Το περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι ο συλληφθείς είχε αναρτήσει ισλαμιστικά σχόλια στο διαδίκτυο λίγο πριν από την σημερινή επίθεση.

Το Spiegel μετέδωσε επίσης ότι η Εισαγγελία του Μονάχου χειρίζεται την υπόθεση ως «επίθεση με εξτρεμιστικό υπόβαθρο» και η έρευνα διεξάγεται από το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης του Εξτρεμισμού, το οποίο υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος συγκεντρωμένο στο κέντρο του Μονάχου, σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung.

Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς του Μονάχου.

Η περιοχή είναι αποκλεισμένη και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O