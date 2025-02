Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και «πολλοί» ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος συγκεντρωμένο στο κέντρο του Μονάχου, σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung.

Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς του Μονάχου.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι «ο οδηγός δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο».

Η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια πρόκειται να ξεκινήσει την Παρασκευή.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O