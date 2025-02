Για πρώτη φορά, έχουν αποκαλυφθεί στην ακτή της Τουρκίας, στην περιοχή Τσεσμέ-Μπαγλαράρασι, ίχνη από την θανατηφόρα έκρηξη του ηφαιστείου Σαντορίνης που συνέβη περίπου πριν από 3.500 χρόνια. Οι ανακαλύψεις αυτές αποκαλύπτουν την καταστροφική επίδραση της έκρηξης και τις συνέπειές της, παρέχοντας νέες πληροφορίες για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της Εποχής του Χαλκού.

Αρχαιολογικές Ανασκαφές στην Τσεσμέ-Μπαγλαράρασι

Αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή Τσεσμέ-Μπαγλαράρασι της Τουρκίας έχουν αποκαλύψει επαναστατικά στοιχεία για τα τεράστια τσουνάμι που προκλήθηκαν από την καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου Σαντορίνης περίπου 3.500 χρόνια πριν. Η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) το 2022, περιλαμβάνει τα οστά ενός νεαρού άντρα, πιθανώς του πρώτου γνωστού θύματος αυτής της φυσικής καταστροφής.

Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από μια διεθνή ομάδα υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Βασίφ Σαχόγλου από το πανεπιστήμιο της Άγκυρας και της Μπέβερλι Γκούντμαν-Τσέρνοβ από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα, φωτίζει με νέο τρόπο το μέγεθος της επίδρασης της έκρηξης στη Θήρα στην περιοχή του Αιγαίου. Τα ευρήματα αμφισβητούν προηγούμενες εκτιμήσεις και υποδηλώνουν ότι η καταστροφή που προκλήθηκε από το ηφαίστειο ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι πιστευόταν αρχικά.

Η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης: Μια καταστροφή που άλλαξε τη Μεσόγειο

Η έκρηξη του ηφαιστείου Σαντορίνης, μία από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές καταστροφές στην ανθρώπινη ιστορία, θεωρείται ότι προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Η ηφαιστειακή τέφρα και τα τσουνάμι έφτασαν μέχρι την ακτή της Τουρκίας, αφήνοντας πίσω τους στρώματα ιζήματος που αποκαλύφθηκαν τώρα στην περιοχή των ανασκαφών Τσεσμέ-Μπαγλαράρασι.

Σύμφωνα με το turkiyetoday, ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι τα οστά ενός νεαρού άντρα. Η θέση του σώματος υποδηλώνει ότι οι επιζώντες μπορεί να προσπάθησαν να αναζητήσουν άτομα που είχαν χαθεί μετά την καταστροφή, δημιουργώντας αυτοσχέδιες τάφρους που αργότερα καλύφθηκαν από τα επόμενα τσουνάμι.

Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί την πρώτη άμεση αρχαιολογική απόδειξη για έναν ανθρώπινο θάνατο που συνδέεται με την έκρηξη του ηφαιστείου Σαντορίνης, προσφέροντας μία τρομακτική εικόνα της καταστροφικής διάστασης του γεγονότος. Μαζί με τα ανθρώπινα οστά, βρέθηκαν και τα οστά ενός σκύλου, ενισχύοντας περαιτέρω την ένταση της καταστροφής.

Μέχρι τώρα, πολλοί επιστήμονες πίστευαν ότι δεν είχαν βρεθεί ανθρώπινα υπολείμματα από την έκρηξη του ηφαιστείου Σαντορίνης επειδή οι κάτοικοι ίσως είχαν εγκαταλείψει το νησί πριν από την κύρια έκρηξη. Ωστόσο, τα ευρήματα στην Τσεσμέ-Μπαγλαράρασι αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι παγιδεύτηκαν στην καταστροφή, παρέχοντας ένα κρίσιμο κομμάτι του ιστορικού παζλ της καταστροφής.

Η πρωτοποριακή αυτή έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία επιστημόνων από την Τουρκία, την Αυστρία και το Ισραήλ, χρησιμοποίησε αρχαιολογία, γεωφυσική και γεωλογική ανάλυση για την ανασύνθεση της ακολουθίας των γεγονότων. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι οι βόρειες παράκτιες περιοχές του Αιγαίου δεν επηρεάστηκαν μόνο από την ηφαιστειακή τέφρα, αλλά υπέστησαν επίσης ισχυρά τσουνάμι, μία θεωρία που μέχρι πρότινος δεν είχε αποδειχτεί.