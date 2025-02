Ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι οι αμερικανικοί δασμοί στον Καναδά θα ανασταλούν για 30 ημέρες μετά από μια «καλή συνομιλία» που είχε με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.



Οι ΗΠΑ επρόκειτο να αρχίσουν να επιβάλλουν δασμούς 25% στον Καναδά από την Τρίτη.



Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Τριντό τόνισε ότι οι δασμοί «θα ανασταλούν για τουλάχιστον 30 ημέρες, ενώ θα εργαστούμε από κοινού».

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…