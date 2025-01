Πέθανε στα 78 της χρόνια η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ, η οποία υπήρξε και σύντροφος του Μικ Τζάγκερ από το 1966 έως το 1970.

Άφησε το στίγμα της σε μουσική και κινηματογράφο, ενώ μπήκε στο top 10 των βρετανικών charts το 1964. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Μαριάν Φέιθφουλ», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. «Η Μαριάν έφυγε ειρηνικά στο Λονδίνο σήμερα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ».

Ήταν γεννημένη στις 29 Δεκεμβρίου του 1946 στο Λονδίνο, ενώ έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1960 με την επιτυχία της As Tears Go By. Η καριέρα της ξεκίνησε το 1964 όταν πήγε σε ένα πάρτι των Ρόλινγκ Στόουνς. Τα πρώτα της τραγούδια σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία ενώ σύντομα μπήκε και στον κινηματογράφο.

Σε συνεντεύξεις της πολλά χρόνια αργότερα παραδέχτηκε ότι την «άγρια» εκείνη δεκαετία της ζωής της υπήρξε: ανορεξική, άστεγη και εθισμένη στην ηρωίνη.