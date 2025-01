Στις αγκαλιές των αγαπημένων τους επέστρεψαν οι Ισραηλινοί όμηροι, που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τον 80χρονο Γκαντί Μόζες να επανενώνεται με την οικογένειά του σε μια εγκατάσταση των IDF κοντά στο Re’im.

Ο Mozes κλαίει την ώρα που τον αγκαλιάζουν τα τρία δακρυσμένα παιδιά του, ο Yair, ο Moran και ο Oded. Ο Yair αρνείτο να ξυρίσει τα γένια του για 482 ημέρες μέχρι να επιστρέψει ο πατέρας του.

Former hostage Gabi Mozes (80) in a first picture with his loved ones. 🎗️ pic.twitter.com/p1LfB1F7Yw

Ο 80χρονος ανέφερε ότι όσο βρισκόταν σε αιχμαλωσία άκουγε την πρώην σύζυγό του Margalit, η οποία επίσης απήχθη αλλά απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2023, όταν μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης.

After 482 days as hostages in Gaza, Arbel Yehud and Gadi Moses are finally home, reunited with their families.



15 months in hell—over at last. pic.twitter.com/bQhC4RJqw7