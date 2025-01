Εικοσιτετράωρο εθνικό πένθος κήρυξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την τραγωδία με τους 66 νεκρούς και 51 τραυματίες εξαιτίας της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου στη βόρεια Τουρκία.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Διευκρίνισε επίσης ότι έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό έξι εισαγγελείς, δύο επιθεωρητές της Δημόσιας Διοίκησης, τέσσερις επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας και μια πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Επί τόπου επίσης έσπευσαν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης.

«Σε πρώτο στάδιο, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης όπου συνέβη η τραγωδία. Το λέω αυτό ξεκάθαρα και απερίφραστα μια για πάντα: Αυτοί που έγιναν αιτία για μια τέτοια καταστροφή, όσοι έδειξαν αμέλεια και υπαιτιότητα, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας επέβαλε στα μέσα ενημέρωσης απαγόρευση πληροφοριών σε σχέση με την πυρκαγιά.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τη θλίψη του για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών από την πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο. «Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 21, 2025

Τους βρήκαν στον ύπνο οι φλόγες

Η πυρκαγιά στο 12όροφο ξενοδοχείο Grand Kartal, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης και 180 χλμ από την Άγκυρα, ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα. Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

Στον μεγάλο αριθμό των θυμάτων συνέβαλε επίσης το γεγονός ότι αυτήν την περίοδο οι μαθητές στην Τουρκία βρίσκονται σε δεκαπενθήμερες διακοπές μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου στα σχολεία και για πολλές οικογένειες αυτή είναι μια περίοδος χειμερινών εκδρομών.

A devastating fire at a hotel in the Kartalkaya ski resort in northern Turkey has claimed the lives of at least 66 people and left 51 others injured overnight, according to Bolu Governor Abdulaziz Aydin. pic.twitter.com/rJSPVsjD7c — AMK News (@AmkBreaking) January 21, 2025

Τα σενάρια για τα αίτια της φωτιάς και η γρήγορη εξάπλωση

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά. Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο του εστιατορίου του ξενοδοχείου.

Από τους 51 τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ 17 πήραν εξιτήριο. Την ώρα της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο υπήρχαν 237 φιλοξενούμενοι, σύμφωνα με τον νομάρχη Μπόλου, Αμπντουλαζίζ Αϊντίν. Νωρίτερα, οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δέκα νεκρούς και 32 τραυματίες και στη συνέχεια η κοινή γνώμη άκουσε συγκλονισμένη από τον υπουργό Εσωτερικών ότι ο απολογισμός ανήλθε σε 66 νεκρούς και 51 τραυματίες.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν φαίνεται ότι η φωτιά κατέκλυσε γρήγορα το ξενοδοχείο και το κατέστρεψε ολοσχερώς. Στην γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς συνέβαλε το γεγονός ότι το κτήριο είχε στους τοίχους του ξύλινη επένδυση. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου.

A fire at a ski resort hotel in Turkey's Bolu mountains killed at least 10 people and forced panicked guests to jump out of windows in the middle of the night https://t.co/RPatsuV9jH pic.twitter.com/4E8a9ujMcs — Reuters (@Reuters) January 21, 2025

Σύμφωνα με καταγγελίες, το ξενοδοχείο δεν διέθετε σύστημα πυρόσβεσης με νερό που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν ήχησε ο συναγερμός. Οι αρχικές πληροφορίες ότι δεν διέθετε ούτε εξωτερικές σκάλες διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, διαψεύστηκαν από τον υπουργό Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός στο Καρτάλκαγια, το οποίο είναι ένα από τα από τα σημαντικότερα χιονοδρομικά κέντρα, σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Ο κοντινότερος σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας και 15 λεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ