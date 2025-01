Οι Andrew και Matthew Valentin, από το Stroudsburg της Πενσιλβάνια, είναι οι πρώτοι από τους συμμετέχοντες στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο που αφέθηκαν ελεύθεροι. Η απελευθέρωσή τους πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 20/01, μετά τη χορήγηση χάρης από τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του.

Τα δύο αδέρφια αποφυλακίστηκαν από την Κεντρική Διεύθυνση Κράτησης της Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έξω από τη φυλακή, επισημαίνοντας ότι ο Έλον Μασκ ήταν ο «εγκέφαλος» πίσω από την αιφνίδια απελευθέρωσή τους.

«Οι πρώτοι δύο κατηγορούμενοι της 6ης Ιανουαρίου απελευθερώθηκαν. Αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε την ιστορική του χάρη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Paul Ingrassia, χαρακτηρίζοντας τη χάρη ως «μοναδική στιγμή στην ιστορία μας».

Ο Τραμπ, 78 ετών, υπέγραψε περίπου 1.500 χάρες τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του. Μεταξύ αυτών, εξέδωσε πλήρη και άνευ όρων χάρη σε όλους όσοι καταδικάστηκαν για αδικήματα που συνδέονται με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021.

BREAKING: First January 6th political prisoners to be released after President Trump's pardon: brothers Matthew and Andrew Valentin. They were released minutes ago from the DC Jail.

Τα δύο αδέρφια είχαν καταδικαστεί μόλις την Παρασκευή σε φυλάκιση δυόμισι ετών ο καθένας. Ο Matthew Valentin, 32 ετών, είχε δηλώσει ένοχος για δύο κακουργηματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης σε αστυνομικούς, αντιμετωπίζοντας ποινή έως και 8 ετών. Ο μικρότερος αδερφός του, Andrew Valentin, 27 ετών, είχε δηλώσει ένοχος για παρόμοιες κατηγορίες, αλλά και για επίθεση με επικίνδυνο όπλο, που επέφερε πιθανή ποινή έως 28 ετών.

Παρόλο που κανένας από τους δύο δεν εισήλθε στο Καπιτώλιο, συμμετείχαν σε βίαιες συμπλοκές με τις Αρχές. Ο Matthew άρπαξε βίαια έναν αστυνομικό από τον λαιμό και χρησιμοποίησε χημικό σπρέι, ενώ ο Andrew πέταξε μια καρέκλα προς αστυνομικούς, χτυπώντας έναν από αυτούς.

