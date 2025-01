Μια εργαζόμενη σε νεκροτομείο καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για την πώληση ανθρώπινων μελών σε συλλέκτη «σκοτεινών» αντικειμένων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Κάντας Τσάπμαν Σκοτ, 37 ετών, από την Αλαμπάμα, καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε 15 χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης για την πώληση ανθρωπίνων οργάνων και μελών, συμπεριλαμβανομένων εμβρύων, σε έναν συλλέκτη που είναι γνωστός για τα τατουάζ και τα τρυπήματα στο πρόσωπό του.

Η Σκοτ, εργαζόμενη στο Πρόγραμμα Ανατομικής Δωρεάς του Πανεπιστημίου του Αρκάνσας, πούλησε τα ανθρώπινα μέλη στον 42χρονο Τζέρεμι Λι Πόλι, έναν αυτοαποκαλούμενο «συλλέκτη παραδοξοτήτων» από την Πενσυλβάνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω μιας ομάδας στο Facebook, όπου συζητούσαν ανοιχτά την πώληση ανθρωπίνων μελών, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας Τζόναθαν Ντ. Ρος.

