Διαζύγιο παίρνει μια influencer από τη Δομινικανή Δημοκρατία επειδή φίλησε στο στόμα έναν τραγουδιστή πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Η Μίριαμ Κρουζ καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral, να φιλάει τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Aventura στις 28 Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ο σύζυγος της ζήτησε διαζύγιο μετά από 10 χρόνια γάμου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Μίριαμ Κρουζ ανέβηκε στη σκηνή για να χαιρετήσει όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Στη συνέχεια φίλησε στο στόμα τον τραγουδιστή Ρόμεο Σάντος και τραγούδησε μαζί του.

