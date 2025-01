Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι ρωσικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες στις μάχες στη νότια ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

«Στις μάχες χθες και σήμερα κοντά σε ένα μόνο χωριό, τη Μάχνοβκα, στην περιφέρεια Κουρσκ, ο ρωσικός στρατός έχασε μέχρι και ένα τάγμα Βορειοκορεατών πεζικάριων και Ρώσων αλεξιπτωτιστών», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αναφερόμενος σε μια έκθεση του ανώτατου διοικητή της Ουκρανίας.

«Αυτό είναι σημαντικό».

We are already preparing for the “Ramstein” meeting – it is scheduled for the next week. Dozens of partner countries will participate, including those who can help boost our capabilities not only to defend against missiles but also against guided bombs and Russian aviation.



