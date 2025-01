Δεκατρείς κρατούμενοι σε φυλακή της Ζάμπια δραπέτευσαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αφού ένας μεθυσμένος αστυνομικός άνοιξε τα κελιά τους και τους διαβεβαίωσε ότι είναι ελεύθεροι να φύγουν.

Ο αστυνομικός, «σε κατάσταση μέθης, άρπαξε διά της βίας τα κλειδιά» ενός συναδέλφου του και «ξεκλείδωσε τις πόρτες των κελιών», ανδρών και γυναικών κρατουμένων. Τους είπε να φύγουν και ότι είναι ελεύθεροι να γιορτάσουν την άφιξη του νέου έτους, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Από τους 15 κρατουμένους που βρίσκονταν στα συγκεκριμένα κελιά, οι 13 δεν το… πολυσκέφθηκαν: έσπευσαν να εξαφανιστούν και πλέον είναι «φυγάδες», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ράε Χαμούνγκα.

A drunken detective inspector in Zambia, Titus Phiri, arrested after freeing 13 suspects from custody at Leonard Cheelo Police Station in Lusaka to celebrate the New Year.#KBCniYetu^EM pic.twitter.com/wOvhWuTEks