Η αγωνία αυξάνεται στον Ισημερινό, μετά τον εντοπισμό τεσσάρων απανθρακωμένων πτωμάτων κοντά σε στρατιωτική βάση, εν μέσω των άκαρπων ερευνών για να εντοπιστούν τέσσερα ανήλικα αγόρια, τα οποία είχαν πάει να παίξουν και εξαφανίστηκαν την 8η Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) εξέφρασε «ανησυχία» για την εξαφάνιση των τεσσάρων παιδιών, ηλικιών μεταξύ 11 και 15 ετών.

Από την πλευρά τους, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η UNICEF απαίτησαν ο Ισημερινός να «εξαντλήσει όλους τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του για να ερευνήσει τα γεγονότα» κατά τρόπο «διεξοδικό, ταχύ και αμερόληπτο».

Ο Σαούλ Αρμπολέδα, ο Στίβεν Μεδίνα και τα αδέλφια Χοσουέ και Ισμαέλ Αρόγιο είχαν πάει να παίξουν ποδόσφαιρο νότια της Γουαγιακίλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, την 8η Δεκεμβρίου.

Δεν επέστρεψαν ποτέ.

#Ecuador | The United Nations Committee on Enforced Disappearances has issued an urgent call to the government to take immediate action in the search, location, and protection of four missing children in Guayaquil.https://t.co/6yRE0hSqGH