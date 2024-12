Ο βρετανός χειρουργός Karan Rangarajan, γνωστός και ως Dr. Karan Rajan, συνιστά να προσθέσετε τέσσερις τροφές στη λίστα των τροφίμων σας, αν δυσκολεύεστε να πάτε στην τουαλέτα.

Οι φυτικές ίνες είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του εντέρου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post. Τροφοδοτεί τα καλά βακτήρια στο έντερο, επιβραδύνει την πέψη και διευκολύνει τις ομαλές και τακτικές κινήσεις του εντέρου.

Ο Dr. Karan Rajan δήλωσε στο προφίλ του στο TikTok ότι καταναλώνει τέσσερις τροφές για άμεση αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

