Ένας παίκτης του Mega Millions ισχυρίζεται ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των δύο λαχνών που κέρδισαν το τζακ ποτ και πουλήθηκαν στο ίδιο βενζινάδικο στην Καλιφόρνια πέρυσι, αλλά έχασε τον δεύτερο λαχνό. H προθεσμία για τη διεκδίκηση του ποσού από το δεύτερο δελτίο έληξε στις 7 Δεκεμβρίου, έναν χρόνο μετά την κλήρωση.

Ο Faramarz Lahijani βγήκε δημόσια τον Ιούνιο για να διεκδικήσει το μισό του βραβείο των 394 εκατομμυρίων δολαρίων για την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, οι λαχνοί που του άλλαξαν τη ζωή πουλήθηκαν σε ένα πρατήριο καυσίμων «Chevron» στη λεωφόρο «Ventura Boulevard» στο Ενσίνο της Καλιφόρνια και είχαν αξία 197,5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

