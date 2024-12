Η Παλαιστινιακή Αρχή ανέλαβε χθες Πέμπτη την ευθύνη για τον θάνατο ενός 19χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων στην Τζενίν, περιοχή της Δυτικής Όχθης, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ο Ραχάμπι αλ Σαλάμπι σκοτώθηκε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και μέλη ένοπλων κινημάτων. Οι δυνάμεις ασφαλείας αρχικά ανέφεραν πως σκοτώθηκε από ταραχοποιούς.

Όμως χθες Πέμπτη, αφού ανέφερε πως εξέτασε όλα τα στοιχεία, η Παλαιστινιακή Αρχή παραδέχθηκε πως ευθύνονταν αποκλειστικά οι δυνάμεις ασφαλείας.

Μέλος της οικογένειας Σαλάμπι, 16 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο επεισόδιο.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει, εικονίζει τον 19χρονο και τον 16χρονο να σταματούν το σκούτερ στο οποίο επέβαιναν κοντά σε τεθωρακισμένο όχημα των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας προτού χτυπηθούν από πυρά.

Η Παλαιστινιακή Αρχή διαθέτει κάποια διοικητική εξουσία στη Δυτική Όχθη. Η Τζενίν και ο παρακείμενος καταυλισμός προσφύγων είναι οχυρό παλαιστινιακών κινημάτων, που παρουσιάζονται ως οργανώσεις αντίστασης στην ισραηλινή κατοχή.

Η ένταση κλιμακώθηκε στη Δυτική Όχθη έπειτα από συλλήψεις ακτιβιστών στις αρχές του μήνα. Την περασμένη εβδομάδα, ομάδα ενόπλων άρπαξε δυο οχήματα της Παλαιστινιακής Αρχής κι έκανε παρέλαση κραδαίνοντας όπλα σε δρόμους στον καταυλισμό, ανεμίζοντας λάβαρα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ είναι οργάνωση που θεωρείται σύμμαχος της Χαμάς, ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

The moment the Spy Authority executed the young man, Rabhi Al-Shalabi, 17 years old, while he was working on a motorcycle in the city of Jenin. pic.twitter.com/1s17ttEJum