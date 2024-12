Ένα 12χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε αιματηρή επίθεση εναντίον ισραηλινού λεωφορείου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το βράδυ της Τετάρτης.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 23:30, νότια της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στο έδαφος του Ισραήλ και αυτό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

🇵🇸🇮🇱 An Israeli bus in the al-Khader area of the West Bank was attacked by a shooter, which ended up injuring several people.



A Kalashnikov was used in the attack, and 22 bullets were fired. pic.twitter.com/wklw48s0fa — Global Intel Watch (@WAffairsBlog) December 11, 2024

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε πως παρέλαβε τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους 12χρονο παιδί «σοβαρά τραυματισμένο από σφαίρες».

Το αγόρι εισήχθη στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ «σε κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με τη δομή υγείας, που κατόπιν έκανε γνωστό ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν να το σώσουν παρά τις εντατικές προσπάθειές τους και διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής έκδοσης Times of Israel.

A terrorist shot at a bus near Jerusalem tonight. 4 people were wounded.



A 10-year-old boy was hit in the neck and is in critical condition.



The terrorist fled into the West Bank. pic.twitter.com/UqODJ3Embv — Visegrád 24 (@visegrad24) December 11, 2024

«Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τον τρομοκράτη», εγκατέστησαν «οδοφράγματα» και «περικύκλωσαν την περιοχή της Βηθλεέμ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία εξερράγη στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ακόμη εφτά νεκροί στην Γάζα

#BREAKING || #Israel | #Palestine | #Gaza | #GazaWar #إسرائيل | #فلسطين | #غزة



13 Palestinians killed and a number of injuries as a result of Israel targeting aid security personnel in Fash Farsh area, northwest of Rafah city.



Among them were identified:



1. Rabbah Al-Naqlah… pic.twitter.com/wBkWpvyYYn — Bot News (@BotNews18) December 12, 2024

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έβαλε στο στόχαστρο ομάδα Παλαιστινίων στους οποίους είχε ανατεθεί η φρούρηση φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Ράφα, πόλη πάνω στα σύνορα του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία με την Αίγυπτο, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά από αυτούς, όπως έκαναν γνωστό εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Πηγή: ΑΠΕ