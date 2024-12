Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα από την Ουκρανία εξερράγη πάνω από την οροφή κτηρίου της αστυνομίας στην Τσετσενία, στη ρωσική περιοχή του Καυκάσου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ηγέτη της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή του είδους μέσα σε μια εβδομάδα.

🇺🇦🇷🇺A Ukrainian UAV has reportedly struck the building of the 2nd regiment of the https://t.co/pqN18Clvz0. Kadyrov patrol and guard service in Grozny.



This is already the second attack by enemy drones on the capital of Chechnya in recent times. pic.twitter.com/QyOG38VRoP