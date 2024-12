Μια τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε ουρανοξύστη της πόλης Σενζέν της νότιας Κίνας την Τετάρτη, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα άτομο πήδηξε από το κτίριο μετά από την έκρηξη ενώ μάρτυρες έκαναν λόγο για ένα εκκωφαντικό ήχο και συντρίμμια να διασκορπίζονται.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι έστειλε 16 πυροσβεστικά οχήματα και 80 διασώστες αφού έλαβε μια αναφορά για “έκτακτη ανάγκη” στο συγκρότημα στις 14:46 (0646 GMT). Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να κατακαίνε μέρος του εξωτερικού χώρου του κτιρίου, με πυκνό καπνό να υψώνεται στον αέρα.

Tragic high-rise explosion this afternoon in Shenzhen in a residential building (China).



At least one person died – a woman who fell down.



At least 4 floors were impacted. This happened in the Nanshan district. I can clearly see that building from my place.



My video in 🧵… pic.twitter.com/51S4EM8FY4