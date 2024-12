Ο Φειδίας Παναγιώτου έχει κερδίσει την προσοχή του Έλον Μασκ και αυτό φαίνεται από τη συχνότητα με την οποία αναδημοσιεύει τις αναρτήσεις του Κύπριου ευρωβουλευτή.

Ο Φειδίας Παναγιώτου σε νέα του ανάρτηση αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο διορίζεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος αναλαμβάνει μια πολύ ισχυρή θέση χωρίς να έχουν ερωτηθεί για αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Μάλιστα, τόνισε ότι η διαδικασία αυτή γίνεται πίσω από «κλειστές πόρτες» με τον λαό να μην έχει καμία ανάμειξη στην επιλογή του προσώπου που θα κληθεί να διαχειριστεί σοβαρά ζητήματα της ΕΕ.

«Τον επιλέγουν κεκλεισμένων των θυρών οι 27 ηγέτες, άρα δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση, καμπάνιες ή ψηφοφορίες. Έχει μεγάλη ισχύ αλλά οι πολίτες δεν έχουν κανένα λόγο για την επιλογή. Αυτό νομίζω ότι είναι εντελώς αντιδημοκρατικό», λέει μεταξύ άλλων ο Φειδίας, στην ανάρτηση την οποία αναδημοσίευσε ο Έλον Μασκ

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το αφεντικό της Tesla αναδημοσιεύει ποστάρισμα του Κύπριου YouTuber. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είχε υποστηρίξει σε μια παλαιότερη ανάρτηση πως «Ο Φειδίας είναι απίθανος».

From a member of the EU parliament!



Fidias is awesome. https://t.co/TYPqeVkD0N