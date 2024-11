Μια 79χρονη γιαγιά παραλίγο να συλληφθεί επειδή αρνήθηκε να πληρώσει για ένα σάντουιτς με τόνο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Λίλι Άιφιλντ, περιέγραψε το σάντουιτς «μουσκεμένο», και «κρύο», όταν παρήγγειλε το σνακ των 11 δολαρίων σε μια πτήση της Jet2 από το Λονδίνο στην Τουρκία στις 3 Νοεμβρίου, όπως δήλωσε στη «Sun». Είπε ότι όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει, αρνήθηκε.

Μόλις το αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους προσγειώθηκε στο Μπόντρουμ, τέσσερις αστυνομικοί οπλισμένοι με όπλα και γκλομπ στάθηκαν δίπλα στο αεροπλάνο για να συλλάβουν τη 79χρονη γιαγιά.

Grandma almost arrested for refusing to pay for $11 tuna sandwich during flight: ‘No one would’ve eaten that’ https://t.co/thhXMF82tl pic.twitter.com/xeoutWGCeI