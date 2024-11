Η 25χρονη Κέλσι Γκρέις αποφάσισε να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να ξοδέψει όλες τις οικονομίες της για να ανοίξει ένα δικό της μπαρ στη Μελβούρνη.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η 25χρονη είχε εργαστεί στο τμήμα του μάρκετινγκ για πέντε χρόνια και μάλιστα μετακόμισε στη Μελβούρνη για να κυνηγήσει την καριέρα της. Ωστόσο, όταν επέστρεψε από διακοπές, συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή.

Woman, 25, says she ‘drained my bank account dry’ and quit cushy marketing job to follow dream: ‘Never thought it would be a reality’ https://t.co/ZB5gwDNpMV pic.twitter.com/YDsnslBaV8