Μια διευθύντρια προγράμματος διαστημικών πυραύλων έσφαξε τον πατέρα της με ένα παγοκόφτη τη νύχτα των αμερικανικών εκλογών στο Σιάτλ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Corey Burke δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα της και το θεώρησε ως «πράξη απελευθέρωσης», υποστηρίζουν τα έγγραφα της κατηγορίας. Η 33χρονη έπαθε νευρικό κλονισμό μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και βρέθηκε να χαμογελά και χειροκροτεί τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ καλυμμένη με το αίμα του πατέρα της, δήλωσαν οι αστυνομικοί.

Η 33χρονη Corey Burke είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος στην εταιρεία «Blue Origin» του Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με το LinkedIn της, και είναι παντρεμένη με τη διακεκριμένη τρανς συγγραφέα Σαμάνθα Λι Άλεν, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία.

