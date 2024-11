Μια κούκλα που μιλάει 134 ετών, εφεύρεση του Τόμας Έντισον, αναστάτωσε τους χρήστες των social media, οι οποίοι την αποκάλεσαν «τρομακτική» και «βγαλμένη από εφιάλτες».

Πριν από το Halloween, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ δημοσίευσε μια φωτογραφία της κούκλας στη σελίδα της στο Facebook. Η κούκλα, η οποία εκτίθεται στο Εθνικό Ιστορικό Πάρκο Thomas Edison στο West Orange του Νιου Τζέρσεϊ, είναι από τις πρώτες δημιουργίες του διάσημου εφευρέτη.

Μαζί με τη φωτογραφία, η ανάρτηση περιλάμβανε σύνδεσμο με τον ανατριχιαστικό ήχο της κούκλας, ένα φαινομενικά αθώο παιχνίδι με ξανθές μπούκλες και μπλε φόρεμα. Οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές, με έναν χρήστη να την χαρακτηρίζει ως την «πιο ανατριχιαστική φωνή που θα ακούσετε ποτέ».

«Η κούκλα και η φωνή της είναι ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ», έγραψε κάποιος άλλος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αυτή η φωνή δεν είναι από κούκλα, είναι δαίμονας».

Ο Έντισον, ο οποίος καταγόταν από το Οχάιο και εγκαταστάθηκε στο West Orange το 1886, δημιούργησε την κούκλα το 1890 μετά την εφεύρεση του φωνογράφου. Η κούκλα διαθέτει ένα μικροσκοπικό φωνογράφο στο εσωτερικό της, που παίζει ηχογραφήσεις διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων. Οι ηχογραφήσεις διέφεραν από κούκλα σε κούκλα και περιλάμβαναν τραγούδια όπως το «Mary Had a Little Lamb», «Twinkle, Twinkle, Little Star» και «Baa Baa Black Sheep», καθώς και την προσευχή «Now I Lay Me Down to Sleep».

«Παρήχθησαν περίπου 10.000 κούκλες, αλλά πουλήθηκαν μόνο περίπου 2.500», εξήγησε ο Leonard DeGraaf, αρχειοφύλακας του ιστορικού πάρκου.

Όπως αναφέρει η nypost η κούκλα κατέχει τη θέση της πρώτης εμπορικά παραγόμενης συσκευής ηχογραφημένης ψυχαγωγίας στον κόσμο, ενώ οι γυναίκες που ηχογράφησαν τις φωνές τους θεωρούνται οι πρώτες αμειβόμενες ηχογραφήτριες.

Ο DeGraaf τόνισε ότι η σύλληψη της κούκλας, που μπορούσε να καταγράψει και να αναπαράγει ανθρώπινη φωνή, ήταν «απίστευτη για τους ανθρώπους της εποχής».

Οι κούκλες πωλούνταν προς 10 δολάρια χωρίς ρούχα και από 12 έως 20 δολάρια ντυμένες, τιμές που θεωρούνταν «αρκετά ακριβές» για την εποχή. Διατίθεντο μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας αλλά και σε πολυτελή καταστήματα παιχνιδιών, όπως το Schwarz Toy Bazaar στην Πλατεία Union της Νέας Υόρκης, που είναι γνωστό σήμερα ως FAO Schwarz.

Παρόλα αυτά, οι κούκλες αποσύρθηκαν από την αγορά σε μόλις δύο μήνες, καθώς ήταν «ακριβές και ευάλωτες σε φθορές», σύμφωνα με τον DeGraaf.

Κάποιοι χρήστες του Facebook υπέθεσαν ότι αποσύρθηκαν για έναν άλλο λόγο. «Δεν νομίζω ότι ήταν επειδή ο φωνογράφος ήταν πολύ εύθραυστος για τα παιδιά», έγραψε ένας. «Πρέπει να ήταν επειδή ηχούσε τρομακτική και τους προκαλούσε εφιάλτες!»