Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο RAF Fairford στο Γκλούσεστερσαιρ (Gloucestershire) του Ηνωμένου Βασιλείου για να παρακολουθήσουν μια αεροπορική επίδειξη, στην οποία συμμετείχε και η ελληνική πολεμική αεροπορία.

Έσπασαν ρεκόρ επισκεψιμότητας

«Ούτε και εμείς δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση, μας έχουν… πλημμυρίσει από την πρώτη στιγμή της άφιξης μας. Ακόμη και την Παρασκευή με τη ζέστη, το Σάββατο με τη συννεφιά και τη βροχή που μας επισκέφτηκε, είχαμε κάπου 50 με 60 χιλιάδες επισκέπτες την ημέρα εδώ στο στάντ μας να λένε πόσο… “Phabulous” ήταν που τελικά ήρθαμε με τα ελληνικά Phantom» θα πει στο ΑΠΕ ΜΠΕ και στο ραδιόφωνο του, “Πρακτορείο 104.9FM” ο αρχηγός της μιας ελληνικής αποστολής, χειριστής της 338 Μοίρας “ΑΡΗΣ” Δίωξης/Βομβαρδισμού εκ της 117 Π.Μ. της Ανδραβίδας. Η “ΑΡΗΣ” έφτασε με 9 τεχνικούς και τέσσερις χειριστές την Παρασκευή το μεσημέρι 19 Ιουλίου στο αεροδρόμιο RAF Fairford μια άφιξη στην οποία το κοινό «…είχε γεμίσει τις εξέδρες και χειροκρούσε τα Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας σε αριθμούς απίστευτους στις εξέδρες», όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε το στέλεχος της ΠΑ με τη συζήτηση μας να διακόπτεται ευγενικά και χαριτωμένα από έναν νεαρό Βρετανό που έχει τυπώσει μια φωτογραφία με τη μασκότ της Μοίρας, τον “Spooky”, και ζητούσε να υπογράψουν στελέχη το πόστερ που έχει ετοιμάσει.

Την ίδια ώρα γύρω μας περίπου 100 άτομα είχαν… πολιορκήσει το στάντ της ομάδας και μιλούσαν με τα στελέχη. Είναι απόγευμα Σαββάτου και πέρα από την ίδια αποστολή των 14 ατόμων, η ομάδα μοιάζει κάπως μεγαλύτερη. «Έχουν καταφτάσει και πολλά άλλα στελέχη της Μοίρας που ιδιωτικά ταξίδεψαν μέχρι τον μακρινή αυτή γωνία της αγγλικής εξοχής. Πρέπει να είμαστε… σχεδόν όλοι εδώ για σήμερα! Είμαστε μια οικογένεια βλέπετε, μια γροθιά, και έστω για μια ημέρα πολλοί δεν ήθελαν να χάσουν αυτή την αεροπορική γιορτή, ήθελαν να νιώσουν την αγάπη του κόσμου, να το ζήσουν αυτό όλο λίγο…», θα περιγράψει χαμογελαστό στέλεχος έτερο της Μοίρας.

Τα ελληνικά F-4E Phantom II οι διοργανωτές τα τοποθέτησαν μάλιστα και σε έναν ειδικό, προνομιακό χώρο δίπλα σε ιστορικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που γιορτάζει τα 75 χρόνια φέτος και βρέθηκαν έτσι δίπλα σε αεροσκάφη-θρύλους της αεροπορικής τεχνολογίας. «Εμείς με τα ελληνικά Phantom II της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας δεν έχουμε απλή επέτειο αλλά είμαστε και οι μόνοι με αεροσκάφη που πετούν επιχειρησιακά, μάχιμα 50 χρόνια. Μαζί με το Β-52 της Αμερικανικής ΠΑ, το Phantom μας είναι μάλλον σε υπηρεσία το πολεμικό μαχητικό αεροσκάφος με την πλέον αδιάκοπη λειτουργία σε όλο του «Royal International Air Tattoo» του 2024, ξέρετε», θα σχολιάσει το στέλεχος της ΠΑ της Ελλάδας.

Το Royal International Air Tattoo 2024 λάτρεψε τα στελέχη και τα αεροσκάφη του “Ολύμπου”

Τρίτη ημέρα και το ίδιο θέαμα, ίσως ενισχυμένο μάλιστα, εικόνα που δεν παύει να είναι ίδιο εντυπωσιακή. Είναι Κυριακή και από τη μια πλευρά βλέπεις πως καταφθάνουν δεκάδες διώροφα αστικά λεωφορεία, από την άλλη να φτάνει για να σταθμεύσει μια ατελείωτη ουρά με αυτοκίνητα, και στο ενδιάμεσο, η γραμμή άφιξης εκατοντάδων τουριστικών λεωφορεία που φέρνουν τα οργανωμένα γκρουπ. «Οι πληροφορίες που έχουμε λένε για 200.000 επισκέπτες καταγεγραμμένους, είναι ένα νούμερο των ρεκόρ. Φέτος είχαμε 19 ώρες πτητικό πρόγραμμα, παρουσία από περισσότερα από 250 αεροπλάνα στο σόου, κοντά στους χίλιους εθελοντές, πετύχαμε μια τεράστια διοργάνωση και είμαστε χαρούμενοι…» αναγγέλλει δίπλα μας το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουλίου στις έξι το απόγευμα, όταν και η τελευταία πτητική παρουσίαση μόλις είχε προσγειωθεί, τον απολογισμό ο κύριος εκφωνητής του Royal International Air Tattoo 2024. Αν στο νούμερο αυτό προστεθεί και ο αριθμός των ατόμων που έφτασαν από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη την προηγούμενη Πέμπτη για να φωτογραφίσουν τις αφίξεις και ταυτόχρονα αθροιστούν οι χιλιάδες θεατών που ήταν στον χώρο την Δευτέρα 22 Ιουλίου μόνο για να απολαύσουν τις αναχωρήσεις των αεροσκαφών, οι επισκέπτες του μεγαλύτερου αεροπορικού σόου στην Ευρώπη ξεπέρασαν τον πληθυσμό της… Πάτρας.

Φέτος με ειδικές θεματικές όπως «50 years F-16», «Pushing the Boundaries in air and space», «NATO 75th Anniversary», «100th Anniversary of the Royal Canadian Air Force» μάλιστα, το αεροπορικό περιεχόμενο ήταν διανθισμένο με σπάνιες επετείους και θα χρειαζόταν δέκα ημέρες για να δει ο επισκέπτης διεξοδικά κάθετι. Από την άλλη, στο αεροδρόμιο και σε μια ειδική θέση όμως στήθηκε κάτι εντυπωσιακό που ονομάστηκε Viper Line. Εκεί είχαν τοποθετηθεί μαχητικά αεροσκάφη F-16 από πολλές Πολεμικές Αεροπορίες ώστε να γιορταστούν τα 50 χρόνια από την πρώτη πτήση του συγκεκριμένου μαχητικού.

Ένα σημείο με χιλιάδες άτομα παρόντα κάθε ημέρα, εκεί όπου η συμμετοχή που ξεχώρισε όμως και είχε ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών να την κατακλύζει ήταν αυτή της 336 Μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας με τα ελληνικά F-16C Block 52+Advance. Ένα ασταμάτητο λεφούσι από επισκέπτες βρίσκονταν χωρίς παύση δίπλα στα στελέχη της Μοίρας και τις τρεις ημέρες με την Κυριακή να είναι μια ημέρα με ασταμάτητη ροή μέχρι και αργά το απόγευμα. «Για εμάς είναι τεράστια χαρά, βλέπουμε και τις τρεις ημέρες να έρχονται επισκέπτες και να ρωτούν για τα πάντα, να ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί μας, να μαθαίνουν για την αποστολή της «ΟΛΥΜΠΟΣ», να ρωτούν πως είναι να είσαι πιλότος, να μιλούν με τους/τις τεχνικούς μας. Μας έχουν κατακλύσει και αυτό μας δίνει τεράστια ώθηση», περιγράφει χειριστής της Μοίρας της 116 ΠΜ από την Αεροπορική Βάση Αράξου. Δίπλα και πίσω μας, νεαροί… κάθε ηλικίας βομβάρδιζαν με ερωτήσεις κάθε Έλληνα χειριστή που από την πλευρά του πρόθυμος και ευγενικός απαντούσε σε απλά ή πιο σύνθετα ερωτήματα. Από πίσω μας, δέσποζαν τα δύο, βαμμένα σε στοιχεία τους με ειδικό διάκοσμο, F-16 Block 52+Advance της Μοίρας, τα οποία “δέχονταν” επίσης έναν καταιγισμό από κλικ. Ακόμη και αν δίπλα τους στοιχισμένος ήταν ένας μεγάλος αριθμός από έτερα μαχητικά F-16 χωρών από όλο τον κόσμο, τα F-16 της «ΟΛΥΜΠΟΣ» διεκδίκησαν και πήραν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί. Τα μαχητικά της ΠΑ έφεραν μάλιστα έτσι της σημαία της Ελλάδας σε οθόνες κινητών, laptop, σε όλο τον κόσμο φωτογραφημένα με μεράκι από επισκέπτες του RIAT 2024…

Τις συμμετοχές της ΠΑ στο «Royal International Air Tattoo» από την Παρασκευή 19 έως και το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 στο αεροδρόμιο Fairford επισκέφτηκε μάλιστα και ο Αρχηγός ΓΕΑ που είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες στο RIAT 2024 και να επιβεβαιώσει από κοντά την, άκρως επιτυχημένη, παρουσία της Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) με την φετινή αποστολή στη διάσημη διοργάνωση.