Τι απέγινε άραγε η Μόνικα Λεβίνσκι

Έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που μια καταραμένη σχέση θα έβρισκε το φως της δημοσιότητας.

Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, και την 22χρονη ασκούμενη στον Λευκό Οίκο, Μόνικα Λεβίνσκι, οι ερωτικές περιπέτειες των οποίων στο Οβάλ Γραφείο έμελλε να ζήσουν τη δική τους ζωή. Μια εξόχως ανατρεπτική ζωή, αναμφίβολα.

Ήταν Ιανουάριος του 1998 όταν άρχισαν να καταφτάνουν οι πρώτες αναφορές για την παράνομη σχέση του παντοδύναμου πλανητάρχη με τη νεαρή εκπαιδευόμενη. Ο Κλίντον το αρνήθηκε σθεναρά μέχρι τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, όταν κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον ενός σώματος ενόρκων.

Στις 17 Αυγούστου 1998 γινόταν πράγματι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που κατέθετε ενώπιον διερευνητικής επιτροπής. Η κατάθεσή του κράτησε περισσότερες από 4 ώρες και έγινε μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης από τον Λευκό Οίκο. Όσα έκανε ο Κλίντον εκείνες τις ημέρες έχουν αποκτήσει σήμερα καθεστώς μύθου, καθώς συνέχισε να αρνείται τη σεξουαλική επαφή με τη Λεβίνσκι παρά τον όρκο που είχε πάρει και τις αναφορές του Τύπου.

Όπως τα θυμάται ο ειδικός εισαγγελέας που διερευνούσε τις κατηγορίες, Kenneth Starr, η αδιανόητα τραγική κατάθεση του Κλίντον τον ώθησε να κατηγορήσει τον πρόεδρο για ψευδορκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης! Ο Μπιλ συνέχισε μάλιστα να ψεύδεται ακόμα και όταν έμαθε πως το DNA του θα μπορούσε να ταυτιστεί με εκείνον τον διαβόητο λεκέ από σπέρμα στο μπλε φόρεμα της ασκούμενης.

Για να αποφύγει προφανώς τα χειρότερα, εκείνο το απόγευμα, μετά την κατάθεσή του, έβγαλε ένα προεδρικό διάγγελμα ενώπιον του λαού όπου παραδέχτηκε από την τηλεόραση ότι είχε μια «απρεπή σχέση» με τη Μόνικα και μετάνιωνε τώρα που είχε παραπλανήσει τη σύζυγό του αλλά και το αμερικανικό έθνος αρνούμενος επανειλημμένως την εξωσυζυγική σχέση.

Ο πρόεδρος απολογήθηκε γι’ αυτό που χαρακτήρισε ως «κρίσιμο σφάλμα στην κρίση μου και προσωπική αποτυχία, για την οποία είμαι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος εγώ» και περίμενε να κοπάσει το πράγμα. Και κόπασε! Παρά το γεγονός ότι το σκάνδαλο ήρθε και τον βρήκε στον κολοφώνα της δημοτικότητάς του και οι κατηγορίες εκτοξεύονταν εναντίον του από πολλά μετερίζια, εκείνος συνέχισε την άσκηση των καθηκόντων του κανονικά.

Στο τέλος δεν θα έβγαινε παρά αλώβητος από όλη αυτή την περιπέτεια, που δεν ήταν τελικά παρά ένας «λεκές» (εντός και εκτός εισαγωγικών) σε μια πετυχημένη προεδρική πορεία. Η Λεβίνσκι ωστόσο ήταν μια άλλη ιστορία. Η 45χρονη σήμερα πέτρα του σκανδάλου μιας άλλης εποχής διασύρθηκε από τα Μέσα για σειρά ετών, βίωσε το bullying στο πετσί της και είδε τη ζωή της να αλλάζει μαγικά προς το χειρότερο.

Ο δημόσιος εξευτελισμός της ούτε τέλος φαινόταν να έχει ούτε και όρια. Αφού διακωμώδησαν τη σχέση στη δημοφιλή νυχτερινή εκπομπή «Saturday Night Live», με τους παρουσιαστές να καταφεύγουν σε ουκ ολίγα σεξιστικά αστεία εναντίον της, ακόμα και σοβαρές εφημερίδες, όπως οι «New York Times», την αποκαλούσαν χωρίς περιστροφές «ανόητη, αρπακτική ασκούμενη του Λευκού Οίκου που μπορεί να είπε ψέματα παρά τον όρκο της με αντάλλαγμα μια δουλειά στη Revlon».

Άλλες πάλι εφημερίδες έφτασαν το πράγμα ακόμα πιο μακριά: «μικρή κοκότα» την αποκάλεσε η «Wall Street Journal», ακόμα πιο γλαφυρά η «New York Post» («παχουλή πιπεριέρα»!), ενώ το Fox News ζήτησε ακόμα και τη γνώμη του κοινού για το αν ήταν η Μόνικα ένα «συνηθισμένο κορίτσι» ή μια «νεαρή αλήτισσα που αναζητεί φτηνές συγκινήσεις». Το 54% του κόσμου επέλεξε το δεύτερο.

Πολλοί από αυτούς θα δήλωναν χρόνια αργότερα ενοχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα. Σήμερα, έχοντας συμπληρωθεί δύο δεκαετίες από τα γεγονότα και εν μέσω της παγκόσμιας συζήτησης περί σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, η ιστορία της Λεβίνσκι μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Έχουν αλλάξει άραγε τα ήθη ή μήπως βαυκαλιζόμαστε πιστεύοντας κάτι τέτοιο; Στις 4 Ιουνίου 2018, σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC, ο Κλίντον απαντώντας στην ερώτηση για το αν χρωστάει μια «συγγνώμη» στη Μόνικα, στο φως και του κινήματος #MeToo, είπε απλά-απλά «όχι». Προσθέτοντας πως απολογήθηκε δημοσίως για το περιστατικό, αν και ποτέ στην ίδια προσωπικά για όσα πέρασε μετά το σκάνδαλο.

“But you didn’t apologize to her [Lewinsky]?” -@craigmelvin

“I have not talked to her.” –Bill Clinton

“Do you feel that you owe her an apology?” –Melvin

“No. I have never talked to her, but I did say publicly on more than one occasion that I was sorry.” -Clinton pic.twitter.com/dVAb0OycIa

— TODAY (@TODAYshow) 4 Ιουνίου 2018