Η δεκαετία του ’80 υπήρξε μια χρυσή εποχή για τα animations. Κάποια σταμάτησαν να προβάλλονται, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και παραμένουν χαραγμένα στη μνήμη όσων τα είδαν ως μια γλυκιά ανάμνηση των παιδικών τους χρόνων. Κάποια άλλα έγιναν κλασικά, προβλήθηκαν για χρόνια, έγιναν ταινίες, βιντεοπαιχνίδια και γύρω τους στήθηκε μια τεράστια συλλογή προϊόντων, από φιγούρες μέχρι ρούχα και παπούτσια.

Στην Ελλάδα η ιδιωτική τηλεόραση εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, οπότε πολλά από τα κορυφαία animations εκείνης της δεκαετίας προβλήθηκαν στη χώρα μας με κάποια χρόνια καθυστέρηση. Τα κινούμενα σχέδια της δεκαετίας του ’80 επί της ουσίας εμφανίστηκαν στις ελληνικές οθόνες κυρίως στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90.

Με αυτή τη λογική έχει διαμορφωθεί και η παρακάτω λίστα, που παρουσιάζει κάποια από τα πιο δημοφιλή animation που προβλήθηκαν στη χώρα μας. Προφανώς τα «αγαπημένα» μας κινούμενα σχέδια είναι πολύ περισσότερα και η κρίση σε αυτές τις περιπτώσεις ενέχει πάντα το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει τη δική του λίστα, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με κάποιες επιλογές, να προσθέσει ή να αφαιρέσει, συμμετέχοντας τελικά σε ένα παιχνίδι νοσταλγίας.

Εκτός λίστας έχουν μείνει κάποιες πολύ κλασικές δημιουργίες, που επί της ουσίας προϋπήρχαν και αγαπήθηκαν σε κάθε δεκαετία. Τα animations που ακολουθούν έγιναν μέρος της καθημερινότητας των παιδιών εκείνης της εποχής, που τα παρακολουθούσαν στη μικρή οθόνη, είτε μέσω της ΕΡΤ και των πρώτων τότε ιδιωτικών καναλιών, είτε μέσω βιντεοκασετών.

Φαντασία, δράση, ονειροπόληση, γέλιο και συγκίνηση αναδύονται μέσα από μια μαγική μορφή τέχνης που συνδυάζει την εικαστική έκφραση με την αφήγηση.

► Μια Φορά κι Έναν Καιρό Ήταν ο Άνθρωπος: Μια γαλλική σειρά κινουμένων σχεδίων που παρουσιάζει την ιστορία της ανθρωπότητας, από την προϊστορία μέχρι τον 20ο αιώνα. Η εξέλιξη του ανθρώπου, οι αρχαίοι πολιτισμοί, οι μεγάλες ανακαλύψεις, οι πόλεμοι και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, η ιστορία της τέχνης και τους πολιτισμού, προβάλλονται μέσα από τις περιπέτειες μιας οικογένειας που βρίσκεται σε διάφορες εποχές με διάφορους ρόλους, ανάλογα με το θέμα του επεισοδίου. Η σειρά προβλήθηκε σε περισσότερες από 100 χώρες και μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά.

► Κάντυ Κάντυ: Ένα από τα πιο δημοφιλή ιαπωνικά animation που βασίζεται σε μια manga νουβέλα της Κέικο Νάγκιτα και της Γιούμικο Ιγκαράσι. Παρακολουθούμε την ιστορία της Κάντυ Γουάιτ Άρντλεϊ, μιας ορφανής κοπέλας που μεγαλώνει στην Αμερική του 20ού αιώνα και ζει τις δικές της καθημερινές περιπέτειες. Έχει μεταφραστεί και προβληθεί σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου έγινε εξαιρετικά αγαπητό στο κοινό.

► Μικρό μου πόνυ: Δημιουργήθηκε από τη Λόρεν Φάουστ και ακόμη και σήμερα παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή animation στον κόσμο, μεγαλώνοντας γενιές στη «Χώρα της Ευτυχίας». Η μαγεία της φιλίας ξεδιπλώνεται στον κόσμο των πόνυ, που αντιμετωπίζουν διάφορες περιπέτειες. Το animation έγινε παγκόσμια επιτυχία και έφτασε και στην Ελλάδα, κερδίζοντας πολλούς θαυμαστές όλων των ηλικιών. Οι τίτλοι αρχής έγιναν το soundtrack μιας ολόκληρης εποχής.

► Transformers: Τα εξωγήινα ρομπότ που μεταμορφώνονται σε αυτοκίνητα, αεροπλάνα και άλλα μηχανήματα δεν χρειάζονται συστάσεις. Στη σειρά animations της δεκαετίας του ‘80 παρακολουθούμε τη διαχρονική μάχη των Ότομποτ με ηγέτη τον Όπτιμους Πράιμ και των Ντεσεπτικόν με αρχηγό τoν Μέγκατρον. Δεκάδες επεισόδια και μια ταινία μετέτρεψαν τα Transformes σε μια παγκόσμια επιτυχία, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχοντας πλέον ξεφύγει από τον χώρο των κινούμενων σχεδίων.

► Σπορτ Μπίλι: Είναι ήρωας από άλλο πλανήτη… Η σειρά κινουμένων σχεδίων αφηγείται τις περιπέτειες του μικρού Σπορτ Μπίλι, ενός παιδιού από τον πλανήτη Όλυμπος, που ταξιδεύει στο χρόνο και στο διάστημα για να προωθήσει τον αθλητισμό και τη συνεργασία. Μαζί του έχει πάντα ένα μαγικό βαλιτσάκι που περιέχει διάφορα αντικείμενα σε μινιατούρες, τα οποία όταν το επιθυμεί ο ήρωάς μας παίρνουν πραγματικές διαστάσεις. Οι εχθροί του είναι η βασίλισσα Βάντα και ο βοηθός της ο Σάϊντ, που θέλουν να καταστρέψουν όλα τα αθλήματα στο γαλαξία.

► Saber Rider and the Star Sheriffs (Σερίφης του Διαστήματος): Πρόκειται για μια ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα. Η ομάδα των ηρώων μας αντιμετωπίζουν εισβολείς του διαστήματος με τη βοήθεια ενός ρομποτικού αλόγου και ενός γιγαντιαίου ρομποτικού ιππότη.

► Bravestarr: Αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων που συνδυάζει τα στοιχεία του γουέστερν και της επιστημονικής φαντασίας. Προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1987. Ο Μπρέιβσταρ είναι ένας σερίφης που προστατεύει τον πλανήτη του Νιου Τέξας από τον διαβολικό Τεξ Χεξ και τους συμμάχους του. Πιστός βοηθός του το cyber άλογο, ενώ ο ίδιος έχει την ικανότητα να καλεί τις δυνάμεις των ζώων, όπως την όραση του αετού, την ακοή του λύκου, την ταχύτητα του πούμα και τη δύναμη της αρκούδας.

► ThunderCats: Ίσως το πιο δημοφιλές animation εκείνης της περιόδου στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε παιδί που δεν έβγαζε την ιαχή του Λάιονο για να μεγαλώσει το μέγεθός του ξίφους των οιωνών και να δει μέσα από το μάτι της Θαντέρα. Οι δε φιγούρες βρίσκονταν σχεδόν σε κάθε παιδικό δωμάτιο. H αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας ανθρωποειδών αιλουροειδών από την Θαντέρα, η οποία καταστρέφεται από μια τεράστια έκρηξη. Μετά την περιπλάνησή τους ο Λάιονο, η Τσιτάρα, ο Τάιγκρα, ο Πάνθρο, ο Σναρφ και τα αδέλφια Γουάιλικατ και Γουάιλικιτ καταφθάνουν στην Τρίτη Γη, όπου συναντούν νέους φίλους και εχθρούς με κορυφαίο τον Μαμ – Ρα, έναν αρχαίο δαιμονικό μάγο που θέλει να αποκτήσει το μάτι της Θαντέρα, μια πηγή απίστευτης δύναμης.

► Καπαμαρού: Η ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων βασίστηκε στο μάνγκα του Γιου Αζούκι. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Καπαμαρού, ένας νεαρός νίντζα που ζει στην εξοχή με τον παππού του, μέχρι που αυτός πεθαίνει και τον στέλνει στο Τόκιο σε μια παλιά του φίλη. Ο νεαρός επαρχιώτης νίντζα καλείται να προσαρμοστεί στη ζωή της πόλης και να πάει στο σχολείο. Κάνει φίλους και εχθρούς και ερωτεύεται την εγγονή της φίλης του παππού του, τη Μάι. Η σειρά animation, γεμάτη με χιούμορ και περιπέτεια, έγινε πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα με την μεταγλώττισή της να έχει αφήσει εποχή στη χώρα μας. «Στο διάβολο Χαγιάτε!»

► Silver Hawks: Σε αυτή τη σειρά κινουμένων σχεδίων παρακολουθούμε τα «Ασημένια Γεράκια», μια ομάδα ηρώων με βιονικά σώματα, τα οποία αποτελούνται από μεταλλικά και ανθρώπινα μέλη. Εχθρός τους είναι ένας δραπέτης εξωγήινος, ο Mon-Star, ο οποίος μπορεί να μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο πανίσχυρο πλάσμα.

► He-Man και She-RA: Στην σειρά «He-Man and the Masters of the Universe» παρουσιάζονται οι περιπέτειες του Πρίγκιπα Άνταμ, ο οποίος με τη βοήθεια του σπαθιού του Grayskull, μπορεί και μεταμορφώνεται στον He-Man, τον πιο ισχυρό άνθρωπο στο σύμπαν. Εχθρός του είναι ο Skeletor, ένας σατανικός μάγος, ο οποίος θέλει να κατακτήσει το Grayskull, την πηγή της δύναμης του He-Man. Η σειρά «She-Ra: Princess of Power» αφορά στην ιστορία της Πριγκίπισσας Αντόρα, της δίδυμης αδελφής του Πρίγκιπα Άνταμ, η οποία με τη βοήθεια του δικού της μαγικού σπαθιού μπορεί και μεταμορφώνεται στη She-Ra. Με τη βοήθεια των συντρόφων της μάχεται κατά του Χορντακ, ενός τυράννου που κυριαρχεί στον πλανήτη «Etheria». Οι δύο σειρές συνδέονται μεταξύ τους με κάποιους κοινούς χαρακτήρες, ενώ ο He-Man και η She-Ra συναντιούνται συχνά για να συνεργαστούν κατά των κοινών εχθρών τους.

► Αστυνόμος Σαΐνης: Ο ατζαμής και καλοκάγαθος αστυνόμος σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τις περιπέτειές του. Χρησιμοποιώντας με αδέξιο τρόπο τα βιονικά εξαρτήματά του, τα οποία ενεργοποιούνται με την εντολή «εμπρός καλό μου…», επιχειρεί να βάλει τέλος στην δράση του κακού Δόκτωρ Κλο και της οργάνωσής του MAD. Ο αστυνόμος πέφτει μονίμως από γκάφα σε γκάφα, όμως ευτυχώς με τη μυστική βοήθεια της πανέξυπνης ανιψιάς του και του σκύλου τους Μπρέιν, καταφέρνει να ολοκληρώνει τις αποστολές και ο Δόκτωρ Κλο πάντα στο τέλος υπόσχεται εκδίκηση.

► Τα Στρουμφάκια: Το εμβληματικό animation του Βέλγου καρτουνίστα Πεγιό (Peyo) εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο παπα-Στρούμφ (ή μπαρμπα-Στρουμφ), η Στρουμφίτα, ο Γκρινιάρης, ο Μελένιος, ο Σκουντούφλης, ο Λιχούδης, ο Ξεφτέρης και τα υπόλοιπα μπλε στρουμφάκια ζουν στο γαλήνιο μικρό χωριό τους και προσπαθούν να ξεγλιστρήσουν από τον κακό Δρακουμέλ και την πονηρή γάτα του Ψιψινέλ, που θέλει να τα κάνει σούπα.

► Χελωνονιντζάκια: Οι τέσσερις μεταλλαγμένες χελώνες, ο Λεονάρντο, ο Μικελάντζελο, ο Ραφαέλο και ο Ντονατέλο, υπό την εκπαίδευση και την καθοδήγηση του ανθρωπόμορφου αρουραίου Σπλίντερ, βγαίνουν από τους υπονόμους της Νέας Υόρκης για να υπερασπιστούν τον κόσμο ενάντια σε εγκληματίες και εξωγήινους. Βασικότερος εχθρός τους είναι ο Σρέντερ, ένας διαβολικός δάσκαλος της πολεμικής τέχνης ninjutsu. Η σειρά έγινε παγκόσμια επιτυχία και έδωσε το έναυσμα για την παραγωγή μια σειράς προϊόντων, αλλά και ταινιών και βιντεοπαιχνιδιών.

► Plawres Sanshiro: Γνωστότερο στην Ελλάδα απλώς ως Τζουμαρού, η ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων παρουσιάζει την ιστορία του αγοριού Σανσίρο Σουγκάτα, που συμμετέχει σε αγώνες ρομποτικής πάλης με το δικό του ρομπότ, Τζουμαρού, Η σειρά αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και είναι συχνά μια από αυτές που πολλοί αναφέρουν με νοσταλγία σε συζητήσεις για τα animation που σημάδεψαν εκείνη την εποχή.

► Φλινστόουνς: Η αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό περιβάλλον της Λίθινης Εποχής, όπου παρακολουθούμε την ιστορία της οικογένειας Φλίνστοουν, του Φρεντ, της Βίλμα, της «σταλίτσας», του μικρού κοριτσιού τους, αλλά και του κατοικίδιου δεινοσαύρου τους. Η σειρά είναι γεμάτη από αστείες καταστάσεις, μια παρωδία της σύγχρονης ζωής, με τη χρήση προϊστορικών ζώων και σύγχρονων συσκευών που λειτουργούν όμως με μηχανισμούς πέτρας και ξύλου.

► Βολτρον: Σε ένα δυστοπικό μέλλον, σατανικοί εξωγήινοι έχουν καταλάβει τον κόσμο και οι άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν κρυμμένοι σε σπηλιές. Μοναδική ελπίδα να ενεργοποιηθεί ο Voltron ένα πανίσχυρο ρομπότ, το οποίο δημιουργείται από την ένωση πέντε ρομποτικών λιονταριών. Τα λιοντάρια είναι σκορπισμένα σε διάφορες γωνιές του κόσμου και μια ομάδα νεαρών εξερευνητών καλείται να βρει τα χαμένα κλειδιά για να ενεργοποιηθεί το ρομπότ. Η πρώτη εκδοχή της ιστορίας παρουσιάστηκε το 1984 με τον τίτλο «Voltron: Defender of the Universe». Ακολούθησαν και άλλες εκδοχές, ενώ το 2016 η DreamWorks σε συνεργασία με το Netflix επανεκκίνησε την ιστορία με τη σειρά «Voltron: Legendary Defender».