Η Grivalia Hospitality και η Six Senses υπέγραψαν σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχειακού συγκροτήματος για το εμβληματικό έργο πολυτελούς φιλοξενίας, αναψυχής και ευεξίας «Six Senses Megalonisos» που προγραμματίζεται να αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της Μεγαλονήσου, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αττική.

Η Six Senses αποτελεί κορυφαίο και ιδιαιτέρως αγαπητό brand πολυτελών resorts φιλοξενίας και ευεξίας παγκοσμίως, έχοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής της τις αρχές βιωσιμότητας. Η εταιρεία φιλοδοξεί να «ταξιδεύει» τους επισκέπτες πέρα από τον προορισμό, αφυπνίζοντας τις αισθήσεις τους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν μία διαφορετική οπτική τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τον κόσμο γύρω τους. Όλες οι εγκαταστάσεις της Six Senses και οι εμπειρίες που προσφέρει έχουν μοναδική ταυτότητα. Από εξωτικά θέρετρα και κέντρα ευεξίας έως private clubs και πολυτελείς κατοικίες, η Six Senses αναπτύσσει καινοτόμα, βιώσιμα και ξεχωριστά έργα. Το χαρτοφυλάκιο της Six Senses περιλαμβάνει 22 πολυτελή resorts & spas, ενώ 41 έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, σε τοποθεσίες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Η εν λόγω συνεργασία σηματοδοτεί την είσοδο της Six Senses στην Ελληνική αγορά. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει τη δημιουργία ενός έργου-ορόσημου σε θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας από τη Grivalia Hospitality στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Πεταλιών, με στόχο να προσφέρει μοναδικές, υψηλού επιπέδου εμπειρίες στον ελληνικό κλάδο υπερ-πολυτελούς τουρισμού.

Το ύψος της επένδυσης της εμβληματικής ανάπτυξης στους Πεταλιούς υπολογίζεται άνω των 280 εκατ. ευρώ. Σε μία έκταση 550.000 τ.μ. στο οικολογικό θέρετρο προβλέπεται η κατασκευή 75 υπερ-πολυτελών villas και 20 branded κατοικιών, εστιατορίων, χώρων ευεξίας και εκγύμνασης, ενός beach club, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες. Το «Six Senses Megalonisos» θα είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομο, με στόχο να επιτυγχάνεται μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Παράλληλα, θα τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ σε συνδυασμό με τη χρήση βιώσιμων υλικών και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών κατά την περίοδο της κατασκευής και λειτουργίας του.

Με την ολοκλήρωσή του, το «Six Senses Megalonisos» θα αποτελεί πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Επιπροσθέτως, αναμένεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο και την οικονομία της χώρας, καθώς η συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το €1 δις. ευρώ. Ταυτόχρονα, στο στάδιο της κατασκευής θα δημιουργηθούν περί τις 800 θέσεις απασχόλησης, ενώ κατά τη φάση λειτουργίας θα δημιουργηθούν 400 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Ο κ. Neil Jacobs, CEO της Six Senses, σχολιάζει: «Το Six Senses Megalonisos προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία πρόσβασης σε ένα Ελληνικό νησί που ακόμη και οι Θεοί άφησαν ανεξερεύνητο. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε τους επισκέπτες μας, για να τους προσφέρουμε μία απαράμιλλη εμπειρία ευεξίας, σε ένα μαγικό τόπο όπου η βιωσιμότητα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.»

Από τη μεριά του, ο κ. Γιώργος Χρυσικός, Πρόεδρος & CEO της Grivalia Hospitality δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για τη σύμπραξή μας με τον Όμιλο της Six Senses, καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες, θέτοντας τον βιώσιμο σχεδιασμό και τον σεβασμό απέναντι στο φυσικό περιβάλλον στο επίκεντρο. Ως Grivalia Hospitality, μέσα από κάθε επένδυσή μας, θέλουμε να δημιουργούμε μοναδικά και ξεχωριστά έργα και εμπειρίες, ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός υπερπολυτελούς τουρισμού, αποτελώντας ταυτόχρονα πόλο έλξης για brands παγκοσμίου κύρους και φήμης που βλέπουν τις μεγάλες προοπτικές της χώρας μας στον τομέα αυτό.»