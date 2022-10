Το βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit Greece «Greece DOES have a Winter» είναι υποψήφιο για το βραβείο World’s Best Tourism Film στα CIFFT «People’s Choice» Award 2022, τονίζει σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης αναφέροντας τα εξής:

«Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτή την καμπάνια! Είναι η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια προσπάθεια προώθησης επικεντρωμένη στον χειμερινό τουρισμό. Βασικός μας στόχος ήταν να ξεκινήσει να μπαίνει η Ελλάδα στο φάσμα των χειμερινών προορισμών της Ευρώπης. Θέλαμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μας έχει ΚΑΙ χειμώνα και αξίζει να ταξιδέψει κανείς εδώ για να ζήσει την εμπειρία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αφού σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός προορισμός για όλους τους μήνες του χρόνου υπενθυμίζει τα εξής: «Δεν μένουμε στα λόγια, προχωράμε με συγκεκριμένη στρατηγική και πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε το ξεχωριστό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας».

Το βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit Greece "Greece DOES have a Winter" είναι υποψήφιο για το βραβείο World's Best… Posted by Δημήτρης Φραγκάκης – Dimitris Fragakis on Tuesday, October 4, 2022

Μπορείτε να ψηφίσετε το φιλμάκι του Visit Greece μέχρι την Πέμπτη 20/10, πατώντας εδώ.