Στη σκιά της επιβλητικής Αίτνας, απλώνεται μια πόλη με μοναδικό, δραματικό χαρακτήρα: η Κατάνια. Η πόλη που αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της Αίτνας, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1693, ενώ λίγα χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 1669 είχε ζήσει και τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου, όπου η λάβα έφτασε μέχρι τη θάλασσα, καλύπτοντας τμήματα της Κατάνια.

Ωστόσο, οι κάτοικοί της αντί να την εγκαταλείψουν, την ανοικοδόμησαν χρησιμοποιώντας το άφθονο υλικό που είχαν στη διάθεσή τους: τη σκούρα λάβα της Αίτνας. Και για τον λόγο αυτό την αποκαλούν και «Μαύρη Πόλη». Η αλήθεια είναι πως η Κατάνια δεν είναι από τους δημοφιλείς προορισμούς στην Ιταλία, ούτε θεωρείται και από τους ελκυστικότερους. Ωστόσο, έχει τη δική της ξεχωριστή γοητεία και όσοι ψάχνουν για ένα διαφορετικό ταξίδι, εδώ θα το ζήσουν. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, μετά από το Παλέρμο, και ξεχωρίζει για τη μπαρόκ αρχιτεκτονική της και το ιστορικό της κέντρο.

Ο ναός της Sant’Agata, της πολιούχου της Κατάνια που μαρτύρησε για την πίστη της, βρίσκεται στη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, την Piazza del Duomo, που σφύζει από ζωή. Εκεί, υπάρχει κι ένα αξιοπερίεργο μαύρο γλυπτό -από ηφαιστειακή πέτρα- που δείχνει έναν ελέφαντα, ο οποίος κουβαλά στην πλάτη του έναν οβελίσκο. Στον κεντρικό δρόμο της Κατάνια, τη Via Etnea, θα συναντήσετε μία σειρά από μαγαζιά και gelaterie. Επίσης, από τα βασικά αξιοθέατά της είναι το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, που είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια ενός προγενέστερου αρχαιοελληνικού θεάτρου.

Αξίζει να επισκεφτείτε την πλατεία Paolo Borsellino, η οποία είναι αφιερωμένη στον δικαστικό λειτουργό που συγκρούστηκε ανοιχτά με τη Μαφία και έπεσε νεκρός από έκρηξη του αυτοκινήτου του στις 29 Ιουλίου του 1992 στο Παλέρμο. Κι εννοείται πως δεν γίνεται να ταξιδέψετε μέχρι εκεί και να μην επισκεφτείτε την Αίτνα. Αν σας αρέσει κιόλας η περιπέτεια, τότε μπορείτε να κάνετε μία ανάβαση με οργανωμένα γκρουπ.

