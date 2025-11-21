Είναι μία από τις πλουσιότερες, αλλά και μικρότερες χώρες στον κόσμο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόλις τον δεύτερο μικρότερο πληθυσμό, πίσω από τη Μάλτα. Ο λόγος για το Λουξεμβούργο, το μόνο Μεγάλο Δουκάτο στην Ευρώπη, που ενδεχομένως να μην αποτελεί μέρος στα πλάνα σας για ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Ωστόσο, σίγουρα αυτό το μικρό και πολυπολιτισμικό κράτος, στην καρδιά της Ευρώπης, αξίζει να το επισκεφτείτε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Συνορεύει με το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία και πρωτεύουσά του είναι το Λουξεμβούργο, όπου εδρεύουν οι έδρες αρκετών οργανισμών, όπως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της Κομισιόν. Η καταπράσινη ομορφιά του με τις οξιές, τις βελανιδιές και τα πλατάνια εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Πρόκειται για μία χώρα κομψοτέχνημα, πλούσια σε αξιοθέατα, ιστορία και φυσικές ομορφιές.

Στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας ο επισκέπτης ταξιδεύει στο χρόνο με τα υπέροχα κάστρα, τα παλάτια και τα λιθόστρωτα σοκάκια. Το Παλάτι του Μεγάλου Δούκα χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και μπροστά του βρίσκεται η πολύβουη, πλακόστρωτη πλατεία Guillaume II. Το κάστρο του Λουξεμβούργου αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο μνημείο της πόλης και ιδρύθηκε από τους Φράγκους στις αρχές του Μεσαίωνα.

Ο Καθεδρικός του Λουξεμβούργου βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης και εκεί φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας, που θεωρείται προστάτιδα της χώρας. Η ανέγερσή του τοποθετείται στα 1613 και η εντυπωσιακή του αρχιτεκτονική συνδυάζει το γοτθικό ρυθμό με επιρροές από την Αναγέννηση. Αξίζει κανείς να επισκεφτεί το ιστορικό Φρούριο των τριών βελανιδιών, που ονομάζεται έτσι λόγω των δέντρων που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο των τριών πύργων.

Το επιβλητικό έργο της «Χρυσής γυναίκας» αποτελεί μνημείο μνήμης. Είναι αφιερωμένο στη θυσία χιλιάδων κατοίκων που εθελοντικά συντάχθηκαν με τις συμμαχικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα από τα βασικά αξιοθέατα της πόλης αποτελεί ακόμη η Γέφυρα του Αδόλφου. Η μονότοξη γέφυρα πήρε το όνομά της από τον Δούκα Αδόλφο, ο οποίος βασίλεψε από το 1890 έως το 1905.

