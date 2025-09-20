Η δύναμη της λογοτεχνίας δεν περιορίζεται πλέον στις σελίδες των βιβλίων: το BookTok, η δημοφιλής κοινότητα γύρω από τα βιβλία στο TikTok, έχει εμπνεύσει μια νέα γενιά ταξιδιών, όπου οι αναγνώστες δεν επισκέπτονται απλώς προορισμούς, αλλά ζωντανεύουν τις ιστορίες που αγαπούν.

Από τα σκηνικά των μυθιστορημάτων της Ελένα Φερράντε στη Νάπολη έως τα κάστρα και τα βουνά της Ελβετίας στο πνεύμα της Sarah J. Maas, οι ταξιδιώτες ακολουθούν τα βήματα των αγαπημένων τους χαρακτήρων, συνδυάζοντας λογοτεχνία, εμπειρίες και νέες φιλίες.

Η σύνδεση μεταξύ λογοτεχνίας και ταξιδιών δεν είναι νέα: ήδη από τον 19ο αιώνα, έργα όπως το «Προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ» του Λόρδου Μπάιρον ενέπνευσαν ταξίδια Grand Tour στην Ευρώπη.

Σήμερα, οι αναγνώστες επισκέπτονται τα σπίτια των αγαπημένων τους συγγραφέων, όπως στην Κορνουάλη της Ντάφνι ντε Μωριέρ ή στο Μπαθ της Τζέιν Όστιν, καθώς και τα σκηνικά των πιο δημοφιλών βιβλίων, όπως το Γουίτμπι του Δράκουλα ή η Νάπολη της Ελένα Φερράντε.

Η τάση των ταξιδιών BookTok αναδύεται ως μια νέα κατηγορία τουρισμού, με ειδικά προγράμματα που προσφέρουν ουσιαστικές εμπειρίες και ενισχύουν την κοινωνική σύνδεση. Η EF Ultimate Break έχει λανσάρει δρομολόγια εμπνευσμένα από δημοφιλείς τίτλους, όπως ένα 9ήμερο ταξίδι στα κάστρα και τα βουνά της Ελβετίας από τη σειρά A Court of Thorns and Roses, μια κρουαζιέρα στην Κροατία βασισμένη στο The People We Meet On Vacation, περιηγήσεις στη Σκωτία στο ύφος του Χάρι Πότερ και ταξίδια σε Ρώμη, Αθήνα και Κάιρο ακολουθώντας τον κόσμο του Πέρσι Τζάκσον.

Όπως εξηγεί στο Conde Nast Traveller η βιβλιοθεραπεύτρια Lucy Pearson «Οι ταξιδιώτες εμπνέονται συναισθηματικά από τα βιβλία πριν ακόμη επισκεφθούν τους προορισμούς». Το να ακολουθήσει κάποιος τα βήματα των χαρακτήρων στη ζωή αποτελεί τον φυσικό επόμενο σταθμό μετά την ανάγνωση, προσφέροντας εμπειρίες πέρα από τις συνηθισμένες διακοπές.

Παράλληλα, η Vanessa Hunt ξεκίνησε το The Book Club Tour το 2019, ενώ η δημιουργική σύμβουλος Alice Wawrik ταξίδεψε στη Νάπολη ακολουθώντας τα νεαπολιτάνικα μυθιστορήματα της Ferrante, βιώνοντας την ατμόσφαιρα και την κουλτούρα του τόπου μέσα από τις ιστορίες.

Έρευνα της Explore Worldwide δείχνει ότι το 72% των Βρετανών εμπνέεται να ταξιδέψει από βιβλία, ενώ οι ταξιδιώτες αναζητούν κυρίως την αίσθηση ενός τόπου και όχι μόνο τον συγκεκριμένο προορισμό.

Σε αντίθεση με τα γυρίσματα ταινιών, τα βιβλία αφήνουν χώρο για φαντασία και συναισθηματική σύνδεση, δημιουργώντας μια πιο αυθεντική και βιωματική εμπειρία ταξιδιού, αποφεύγοντας τα προβλήματα υπερπληθυσμού και πίεσης στις τοπικές κοινότητες.

Η τάση των ταξιδιών BookTok συνδυάζει ανάγνωση, εξερεύνηση και κοινωνική σύνδεση, μετατρέποντας τα αγαπημένα μυθιστορήματα σε ζωντανές εμπειρίες που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στους ταξιδιώτες.