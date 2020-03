Το Twitter ενθαρρύνει την εργασία απ’ το σπίτι λόγω κορονοϊού

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter ανακοίνωσε ότι ενθαρρύνει τους εργαζόμενους σε αυτή παγκοσμίως να δουλεύουν από το σπίτι τους, αν μπορούν να το κάνουν, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Επίσης ανακοίνωσε ότι η εργασία από το σπίτι είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους που έχουν έδρα το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, αλλά και για όσους εργάζονται στα γραφεία του Twitter στη Νότια Κορέα.

Συναντήσεις του Λευκού Οίκου με στελέχη αεροπορικών

Ο Λευκός Οίκος θα έχει συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα με υψηλόβαθμα στελέχη αμερικανικών αεροπορικών εταιριών, αλλά και με τον κλάδο της κρουαζιέρας, σχετικά με τις ανησυχίες για ενδεχόμενη εξάπλωση του κορονοϊού, όπως δήλωσε χθες, μία εκπρόσωπος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιβλέπει τις προσπάθειες της κυβέρνησης και θα λάβει μέρος σε μία συνάντηση που θα γίνει αύριο με αξιωματούχους των αεροπορικών εταιριών.

Στη συνάντηση αυτή θα λάβουν μέρος διευθυντικά στελέχη των αεροπορικών εταιριών American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Southwest Airlines Co και JetBlue Airways Corp.

Αίγυπτος: Στο υψηλότερο επίπεδο ο συναγερμός σε όλα τα αεροδρόμια

Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα μέτρα που εφαρμόζει από χθες η Αίγυπτος σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για τον νέο κορονοϊό, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα μέτρα πρόληψης απαιτούν υποχρεωτική ιατρική εξέταση σε όλους τους επιβάτες που εισέρχονται στην Αίγυπτο από τις χώρες που έχουν προσβληθεί από τον ιό, σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας της χώρας και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.