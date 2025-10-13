Αίσθηση προκάλεσε το BBC όταν διέκοψε μια ζωντανή ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ. Η παρέμβαση μιας παρούστριας, που άρχισε να μιλά πάνω στην ομιλία, και η αιφνίδια διακοπή της μετάδοσης, προκάλεσαν έντονη δυσφορία μεταξύ των θεατών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόταν στην Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή, σχολιάζοντας τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, η παρουσιάστρια του BBC σχολίασε:

«Παρακολουθούμε από το BBC News την ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνεσέτ. Είναι μια ιστορική μέρα για τη Μέση Ανατολή, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.»

Ωστόσο, αμέσως μετά, η ζωντανή ροή κόπηκε και τη θέση της πήρε η εκκίνηση των τίτλων της επόμενης εκπομπής. Η διαδικτυακή αντίδραση δεν άργησε: πολλοί χρήστες εξέφρασαν την απέχθειά τους για την επέμβαση, όπως αναφέρει η εφημερίδα express.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Έχουν τρελαθεί στο BBC; Διέκοψαν τη μετάδοση της ομιλίας του! Ντροπή!»

Άλλοι έγραψαν: «Αυτό είναι πραγματικά ντροπιαστικό», ή «Είναι γελοίοι. Είδα όλη την ομιλία στο X, χωρίς τις περιττές φωνές των παραδοσιακών media».

