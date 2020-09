Για 18 μήνες άνοιγαν την τηλεόρασή τους και έκοβαν το ίντερνετ σε όλο το χωριό – Το φαινόμενο SHINE

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό της Ουαλίας έριχνε εν αγνοία του το ίντερνετ σε όλους τους κατοίκους κάθε μα κάθε μέρα.

Μια κατάσταση που συνεχίστηκε για 18 ολόκληρους μήνες, μέχρι να αποφασίσουν κάποιοι να ασχοληθούν στα σοβαρά με τις καταγγελίες των χωριανών.

Για ενάμιση χρόνο, το χωριό Aberhosan βίωνε σοβαρά προβλήματα με το broadband, ο πάροχος Openreach έβλεπε ωστόσο πως το δίκτυο ήταν μια χαρά. Μόνο που 400 άνθρωποι έχαναν τη σύνδεση ή δούλευαν με ακραία χαμηλές ταχύτητες από τις 7:00 τα ξημερώματα κάθε μέρας.

Τελικά η εταιρία έστειλε ένα κλιμάκιο για να δει τι συμβαίνει και ο ένοχος βρέθηκε: ήταν η παλιά τηλεόραση των δύο συνταξιούχων!

Την ιστορία αποκάλυψε στο «North Wales Live» ο τεχνικός της Openreach, Michael Jones, λέγοντας πως «βιώναμε ένα συνεχές πρόβλημα στο Aberhosan. Ως ύστατο μέτρο, αποφασίσαμε να στείλουμε μια ομάδα τεχνικών».

Και το πρόβλημα προκαλούνταν από «ένα φαινόμενο γνωστό ως SHINE (Single High-level Impulse Noise), όπου ηλεκτρικός θόρυβος που προκαλείται από μια συσκευή μπορεί να επηρεάσει την broadband συνδεσιμότητα».

