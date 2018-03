Το Διάστημα άλλαξε το DNA αστροναύτη!

Το Διάστημα αλλάζει τη ζωή των αστροναυτών, μόνο που κάποιες φορές το κάνει και με τρόπους που δεν υπολόγιζαν.

Αυτό έπαθε ο γνωστός αστροναύτης Σκοτ Κέλι, ο οποίος επέστρεψε ολότελα αλλαγμένος στον πλανήτη Γη έπειτα από έναν χρόνο που πέρασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Σκοτ και ο δίδυμος αδερφός του Μαρκ ήταν μέρος του πειράματος της NASA για τους δίδυμους αδερφούς (Twins Study). Ο ένας πήγε στο Διάστημα και ο άλλος, επίσης αστροναύτης, έμεινε πίσω για να φανούν ξεκάθαρα οι αλλοιώσεις στο κυτταρικό επίπεδο του πρώτου.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 10, 2018