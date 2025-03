Η γερμανική εταιρεία Isar Aerospace πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Spectrum στις 30 Μαρτίου 2025 από το Διαστημικό Κέντρο Andoya στη Νορβηγία. Ο πύραυλος, μήκους 28 μέτρων, σχεδιάστηκε για να θέτει μικρούς και μεσαίου μεγέθους δορυφόρους σε τροχιά.

Παρά την απογείωση υπό καλές καιρικές συνθήκες, περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση, ο πύραυλος έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη κοντά στην εξέδρα εκτόξευσης.

LAUNCH! Isar Aerospace's Spectrum rocket launches from the Orbital Launch Pad at the Andøya Space Center in Norway.



