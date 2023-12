Τους νικητές των App Store Awards 2023 ανακοίνωσε η Apple, με 14 εξαιρετικές εφαρμογές και παιχνίδια να ξεχωρίζουν. Οι νικητές, που προέρχονται από developers από κάθε γωνιά του πλανήτη, επιλέχθηκαν από τη συντακτική ομάδα του App Store για τη συμβολή τους στην «παροχή ουσιαστικών εμπειριών» και για την έμπνευση «πολιτισμικών αλλαγών». Η διαδικασία επιλογής ανέδειξε σχεδόν 40 φιναλίστ, με τους τελικούς νικητές να ξεχωρίζουν για την εξαιρετική τεχνική καινοτομία, την εμπειρία χρήστη και το σχεδιασμό τους.

Ως καλύτερη iPhone εφαρμογή του 2023 αναδείχθηκε το AllTrails, το οποίο προάγει την εξερεύνηση της υπαίθρου, επιτρέποντας στην κοινότητα να μοιραστεί μονοπάτια που γνωρίζει. Από την άλλη, ως iPad εφαρμογή της χρονιάς αναδείχθηκε το ρεαλιστικό sketchpad μακιγιάζ Prêt-à-Makeup. Τέλος, ως Mac εφαρμογή της χρονιάς ξεχώρισαν τα προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας του Photomator που βασίζονται στη μηχανική μάθηση.

Περνώντας στο gaming, τίτλοι όπως το Honkai: Star Rail και το Lost in Play κατάφεραν να γοητεύουν τους παίκτες, ενώ η Apple βράβευσε και το souls-like παιχνίδι Lies of P.

Αναλυτικά οι νικητές:

Οι καλύτερες εφαρμογές του 2023 σύμφωνα με τα App Store Awards 2023

iPhone App of the Year: AllTrails, από την AllTrails, Inc.

iPad App of the Year: Prêt-à-Makeup, από την Prêt-à-Template.

Mac App of the Year: Photomator, από την UAB Pixelmator Team.

Apple TV App of the Year: MUBI, από την MUBI, Inc.

Apple Watch App of the Year: SmartGym, από την Mateus Abras.

Τα καλύτερα παιχνίδια του 2023 σύμφωνα με τα App Store Awards 2023

iPhone Game of the Year: Honkai: Star Rail, από την COGNOSPHERE PTE. LTD.

iPad Game of the Year: Lost in Play, από την Snapbreak Games.

Mac Game of the Year: Lies of P, από την NEOWIZ.

Apple Arcade Game of the Year: Hello Kitty Island Adventure, από την Sunblink.

Οι «Cultural Impact» νικητές των App Store Awards 2023

Pok Pok από την Pok Pok

Proloquo από την AssistiveWare

Too Good To Go από την Too Good To Go

Unpacking από την Humble Bundle

Finding Hannah από την Fein Games GmbH